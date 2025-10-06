Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En los centros Enjoy, cuentan con todo tipo de máquinas.
CONTENIDO PATROCINADO

Energía física y equilibrio mental en Salamanca

En los centros Enjoy Multiusos y Enjoy Aldehuela, el deporte se convierte en una experiencia integral que fomenta salud física, el bienestar y la mejora continua en cada persona

EÑE

Salamanca

Lunes, 6 de octubre 2025, 05:30

Enjoy Multiusos

  • Dirección Avenida de los Cipreses, s/n, 37004, Salamanca

  • Teléfono 923222047

  • Página web www.enjoy.es/multiusos

Enjoy Aldehuela

  • Dirección Avenida de la Aldehuela, s/n, 37003, Salamanca

  • Teléfono 923090518

  • Página web www.enjoy.es/aldehuela

La pasión por el deporte no solo se mide en fuerza, resistencia o kilómetros recorridos. También se refleja en la sonrisa de quien sale de entrenar liberado del estrés, en la calma que proporciona una sesión de yoga o en la confianza que nace tras superar un reto personal. El deporte tiene un poder transformador, un impacto profundo tanto en el cuerpo como en la mente.

Ofrecen una experiencia integral con programas personalizados.

En los centros Enjoy Multiusos y Enjoy Aldehuela, el deporte se vive intensamente como un camino hacia el bienestar integral, donde cuerpo y mente encuentran el equilibrio perfecto. Estos espacios se han diseñado no solo para la actividad física, sino también para el cuidado de la salud emocional y mental, entendiendo que el bienestar es un conjunto armonioso de factores.

Un referente en deporte y salud en Salamanca

Con instalaciones modernas y accesibles, Enjoy se ha consolidado como el gran referente deportivo y de bienestar integral de la ciudad.

Sus amplias salas de fitness, equipadas con la última tecnología, conviven con piscinas, circuitos hidrotermales y zonas de relajación que permiten no solo entrenar, sino también recuperar la calma y cuidar la salud mental.

Servicios integrales pensados para todos

Las clases dirigidas, desde pilates, ciclo indoor o bodycombat hasta programas de bajo impacto, son una oportunidad para ejercitarse y a la vez reforzar la autoestima y las relaciones sociales.

Las actividades familiares y las ludotecas infantiles convierten el deporte en un hábito compartido, generando un entorno que fomenta tanto la salud física como la emocional.

La actividad deportiva como terapia natural

En Enjoy, cada actividad está diseñada para mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Se sabe que el ejercicio físico libera endorfinas, ayuda a gestionar la ansiedad y favorece el descanso.

Por eso, además de entrenar el cuerpo, los centros se han convertido en espacios para desconectar del día a día, combatir el estrés y reforzar el bienestar psicológico.

Accesibilidad y comunidad en sus instalaciones

Con abonos flexibles y sin permanencia, cualquiera puede encontrar en Enjoy un lugar adaptado a sus necesidades, sin compromisos a largo plazo. Ya sea en los amplios espacios interiores o en las zonas exteriores de Enjoy Aldehuela, los usuarios encuentran no solo un centro deportivo, sino una comunidad que impulsa hábitos saludables y bienestar emocional en todos sus rincones.

Un espacio para cuidarse en todos los sentidos

La filosofía de Enjoy es clara: el deporte es más que actividad física, es salud, vitalidad y equilibrio emocional. En un tiempo donde la salud mental cobra cada vez más relevancia, estos centros salmantinos ofrecen mucho más que entrenamiento: ofrecen un estilo de vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra una emblemática pastelería en Salamanca: «La dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud»
  2. 2 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  3. 3 «Lo hago para entretenerme, no por necesidad»
  4. 4 Al banquillo por quitar el bastón a un varón en Béjar y pegarle con él hasta rompérselo en la cabeza
  5. 5 Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años
  6. 6 Vuelve a subir el precio del vacuno, pero ahora hay preocupación
  7. 7 La ordenanza de terrazas deja 15 multas en la Plaza y su entorno desde enero
  8. 8 El Salamanca UDS se afianza en playoff con su primer triunfo a domicilio (0-2)
  9. 9 Javier Castaño se retira: estas son sus impresionantes cifras antes del adiós en Zaragoza
  10. 10 «La vacuna de la gripe no puede provocar la enfermedad porque usa un virus inactivado. Es bulo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Energía física y equilibrio mental en Salamanca

Energía física y equilibrio mental en Salamanca