El Unionistas no cuenta con Piojo. El capitán e icono del club no goza de la confianza de la dirección deportiva y del cuerpo técnico y el club busca una ‘salida honrosa’ al lateral derecho salmantino. “El cuerpo técnico y la dirección deportiva nos comentaron a la directiva que no contaban con él en lo deportivo y es que nosotros con el presupuesto que les hemos dados les hemos pedido unos objetivos que quieren cumplir y en esa planificación no cuentan con él”, aseguró a este diario Miguel Ángel Sandoval.

El presidente reconoce que no es una decisión fácil por “lo que significó para la UDS y para el club”. “Es triste pero el verde manda y Piojo ha sido capitán y emblema de Unionistas”, añadió. Sandoval remarcó que la directiva ha pedido a la dirección deportiva que la salida de Piojo se trate con tacto. “Les dijimos que había que buscar una salida beneficiosa para el club y para el jugador por todo lo que ha significado para nosotros”, apuntaló Miguel Ángel Sandoval.

A Piojo se le ha ofrecido salir libre, tiene contrato en vigor, si llega alguna oferta de algún club o incluso una cesión en la que el propio Unionistas asumiría parte de su ficha para que no perdiera dinero en la campaña que le queda de contrato. De momento, no hay ofertas por el futbolista salmantino. “Ahora sigue siendo jugador de Unionistas y si no llegaran ofertas y se acercara el inicio de temporada veríamos cómo plantear la situación”, aseguró el máximo representante del club de Las Pistas. Habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas pero la historia de Piojo como jugador del Unionistas ha acabado.