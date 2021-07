El salmantino que se ha convertido en el piloto más joven en ganar en el circuito del Jarama

El piloto salmantino Félix Aparicio no solo es el más pequeño en debutar en el Campeonato de España de Turismo (CET), sino que, además, gana carreras. El pasado fin de semana hizo historia convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir la victoria en el circuito de Jarama.

Félix, de tan solo 16 años, lleva toda la vida subido a un coche. Su padre fue el artífice de su amor por las cuatro ruedas, ya que cuando tenía 3 años lo subió por primera vez a un kart, y desde entonces no se ha bajado, hasta hace dos años, cuando dio el salto y empezó a conducir un turismo: “Antes me lo tomaba como un hobbie”, confiesa él mismo, “pero al final ha acabado siendo algo más serio...”.

Ser piloto conlleva mucho tiempo, pero ser a la vez un adolescente cuesta un poco más, aunque Félix no lo lleva nada mal: “Sí es verdad que faltas algún día a clase, pero no supone un gran problema. Los estudios son lo primero”, asegura. Hacer la maleta cada jueves, para él ya es una rutina, ya que tiene que desplazarse tanto para entrenar como para correr, debido a la falta de instalaciones en Salamanca.

Sin embargo, Félix Aparicio cuenta con todo un equipo detrás de él. Años atrás su formación ha estado a cargo de familia y equipos, pero sin duda apuntó que este año es muy distinto a los demás porque cuenta con un equipo que apuesta por él: “La escudería ‘Teo Martín Motorsport’ es otra historia”, comentó. “En el momento que salgo a la pista saben el momento en que acelero o freno, y tienen unas instalaciones increíbles”, finalizó.

Pertenecer a este equipo le da la oportunidad de profesionalizar la diversión que suponía conducir en un primer momento. Ahora tiene a su disposición un personal dedicado a él que le ayuda a mejorar cada día: “Sin ellos nada hubiese sido posible”, agradece el piloto charro.

Por el momento, ha conquistado el circuito del Jarama, pero no echa el freno: “Me gustaría competir en el GT3, a nivel europeo, o en el Campeonato de Le Mans, a nivel mundial”. No es fácil llegar y quedarse en este deporte, supone un gran esfuerzo y sacrificio, pero el trabajo de Félix está dando frutos: “Me veo contento en este mundo y cada vez me va conociendo más gente”, afirmó. Siempre tuvo claro que quería poder vivir de las carreras, pero también sabía que el camino no iba a ser fácil, pero el apoyo de su familia y amigos, junto a la pasión por este deporte hacen que Félix suba cada día un escalón más.