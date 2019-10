El ‘ironman’ salmantino Dani Gómez: “Llevaba tiempo pensando en bajar de 9 horas”

Dani Gómez sigue dando grandes pasos adelantes en el triatlón y el domingo, en el Ironman de Barcelona, hizo varios de una tacada: compitió en la categoría ‘pro’, fue el 28º clasificado (segundo mejor español solamente por detrás de Miquel Blanchart) y bajó con claridad de las 9 horas para completar la prueba en 8:45.48, para obtener 4.271 puntos.

La victoria fue para el alemán Florian Angert, acompañado en el podio por el belga Frederik van Lierde y el australiano Nicholas Kastelein.

El salmantino hizo 50.38 en el segmento de natación, 4:40.56 en la bici, y 3:09.17 en la carrera a pie. “No tenía pensado hacer el Ironman de Barcelona”, relata. “Me había planteado ir a Kozumel a finales de noviembre pero no pudo ser y cerca solo quedaba Barcelona. Llevaba tiempo planteándome con Michael (Alonso McKernan) la posibilidad de bajar de 9 horas y la verdad es que nos cuadraba ir allí”.

Dani Gómez cambió los grupos de edad por los ‘pro’: “La categoría de grupos de edad estaba completa porque se llena prontísimo. El Ironman de Barcelona es el más multitudinario con 3.800 atletas y la única manera de poder ir allí fue a través de la Federación Española para que me autorizarse como ‘pro’. Además me apetecía, aunque me sintiera cola de león me hacía ilusión, y además me aseguraba tener una carrera limpia. Estoy muy contento porque fue un Ironman muy en solitario, sin tener que pensar si iba tercero o cuarto en mi grupo de edad en busca de un posible slot para un Campeonato del Mundo, así que también pude disfrutar más de la prueba. Fue con la idea de hacer mis ritmos y no arriesgar en los primeros sectores y salió un buen día”.