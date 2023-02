El homenaje del atletismo salmantino a los Basas

La pista cubierta Carlos Gil Pérez ha acogido este sábado los Campeonatos de Castilla y León sub 18, sub 16 y sub 14 (de pruebas de anillo) y también un momento muy especial durante su celebración: cuando se llevó a cabo un emotivo minuto de silencio (al igual que en los distintos Campeonatos de España celebrados durante el sábado y otras competiciones) por el fallecimiento de Ángel Basas, el querido fisioterapeuta salmantino, y su hijo Carlos, con Gerardo García Alaguero, presidente de la Federación Autonómica, y Casimiro Blanco, delegado provincial de atletismo, dando su pésame a sus familiares.

En la instalación de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela hubo varios campeones salmantinos: Alonso Valverde en sub 14, Blanca García y Rubén Igea (por partida doble) en sub 16, y Rodrigo Fito, Kuma Samuel barrios, Andrea Jaén, Carla Rodríguez y Nicolás Rodríguez en sub 18.

La Gil Pérez será este domingo el escenario de la final del atletismo escolar en pista cubierta.