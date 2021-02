El Guijuelo suma un punto ante el Pontevedra en el estreno de Chuchi en el banquillo (0-0)

El Guijuelo se llevó un empate de Pasaron en un partido en el que Salcedo evitó con sus intervenciones que el Pontevedra transformara alguna de las muchas oportunidades que tuvo. El equipo salmantino, casi siempre a merced de los pontevedreses, sólo tuvo protagonismo en la recta final del encuentro, en la que incluso pudo haber ganado. El punto, sin embargo, no cambia la condición de colista del Guijuelo. Ambos equipos estrenaban entrenador en una curiosa coincidencia, Luisito en los locales y Chuchi Jorqués, en el equipo salmantino.

El partido comenzó bastante intenso y con un Guijuelo que no se reservaba nada. Jorqués se presentó con tres centrales y un esquema con mucho protagonismo para las bandas. Sin embargo la primera oportunidad sería para los locales con un gran centro de Alex que no encontró a Rufo por muy poco. Mandaba el Pontevedra y poco después haría lucir a Salcedo en una oportunidad muy clara para los locales.

Sufría el Guijuelo, al que le costaba salir de su campo y que también sufría para neutralizar a un Pontevedra con más velocidad y las ideas más claras y de nuevo Salcedo tenía que intervenir para detener un remate de cabeza de Calvillo. El asedio de los pontevedreses era constante y el Guijuelo sufría sin encontrar soluciones, incapaz de frenar la sangría que se daba en su campo.

La defensa del Guijuelo no se entendía, no se ayudaba y llegaba siempre tarde. El Pontevedra coleccionaba oportunidades y los de Jorqués parecían resignados a estar a merced de su rival. No fue hasta la pasada media hora cuando el equipo chacinero se recompuso minimamente para atreverse a salir de su campo. Fue con un disparo lejano de Kike Pina como una acción aislada para que poco después el Pontevedra estuviera de nuevo cerca del gol. Fue Jonathan quien lo evitó esta vez importunando a Rufo en su remate.

Pero el Guijuelo ya se había activado y Kamal obligó a Mario a lucirse para detener un disparo del mallorquin. Pero si el Pontevedra no marcó fue porque no estaba escrito. Charles, en boca de gol, la mandó por encima del travesaño y Salcedo después ganó un mano a mano en una situación muy delicada llegándose así al descanso.

Tras la reanudación, no cambiaron las cosas y el Guijuelo seguía como actor secundario con el Pontevedra dominante y Salcedo y sus guantes en el papel de protagonista. Siempre bien colocado, ágil y decidido, el guardamete chacinero era el único responsable de que el partido siguiera como empezó.

El Guijuelo, aunque a cuentagotas, buscaba el gol, aunque sin demasiada convicción. Lo probó Carlos Rubén desde lejos atrapando Mario. Y pediría penalti el Guijuelo por una posible mano de Xisco Campos que no vió el colegiado. Pareció animarse al final el equipo de Jorqués, cuando el Pontevedra parecía cansado y desanimado y Zamorano sacó bajo palos un remate de Kamal. Luego sería Pozo, que acababa de ingresar, el que remató desviado. Hubo descuento pero el marcador tampoco se movió.