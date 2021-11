El Guijuelo hace los deberes antes de la copa frente al Rayo Vallecano (1-2)

Aunque no sin mucho trabajo el CD Guijuelo no ha fallado en su visita a La Eragudina y ha sumado los tres puntos tras derrotar al Atlético Astorga FC en un choque que se ha encarrilado muy rápido pero en el que le ha faltado sentenciar para no pasar ciertos apuros en la segunda.

Los de Mario Sánchez no se han dejado nada en el vestuario y en cuestión de segundos generaron su primera llegada a portería rival con un buen chut de Cristobal para poner a prueba a un Sergio que tendría mucho trabajo en la primera mitad. Jugando a un ritmo muy alto y de manera vertical los salmantinos han traducido su excelente inicio de enfrentamiento con un gol en el minuto once a cargo de su goleador Toti. Los locales han respondido bien y nada más sacar de centro del campo Alberto Martínez ha tenido que intervenir con una excelente parada para evitar el empate.

Pero el dominio visitante no cesó pese a este susto y antes de llegar al veinte Álex Lorenzo hacía el segundo encarrilando el resultado muy rápido. De ahí al descanso el Guijuelo también sería mejor pero ahora a base de control y posesión. Los locales apenas han tenido una opción en el tramo final de la primera pero de nuevo Alberto Martínez estuvo muy atento y desbarató el peligro.

En la segunda el Atlético Astorga tardó cinco minutos en meterse de nuevo en la pelea por el resultado gracias a un tanto tempranero de Prada. Un gol que cambiaba la actitud de ambos conjuntos y que derivaba sin remedio en un partido más táctico. Así tanto Chuchi Jorqués como Mario Sánchez no tardaron en meter mano a sus onces y entonces se vería un duelo muy cerrado, con los locales queriendo pero sin poder nunca.