El cazador novel y sus dudas

Creo que todo cazador cuando empezamos a practicar la caza tenemos un montón de dudas, como de que perro criar, que raza escoger, que escopeta comprar, que cartucho tirar... en fin multitud de preguntas que nos tienen que resolver nuestro padre, abuelo o tío.

Cuando me inicié en este mundo me hice galguero, de la mano de mi padre y abuelos. La primera lección que me dieron fue, el día que tengas un galgo que ande no dudes en probarlo con otro que sepas que es bueno, esa acción te pondrá los pies en el suelo y a cada galgo en su sitio y a ti el no ser pasionista de tus perros y ver la realidad. Una vez el padre de un amigo me pregunto por un Setther para criar con la condición que fuera regular, yo le dije que cogiera uno bueno y el me respondió que ese era el problema que eran todos buenos.

Con mi mayoría de edad me saque el permiso de armas y empezaron mis dudas, tú tira quinta y sexta a las perdices que quedan secas, empecé como me dijeron y os podéis imaginar el resultado, unos me decían que adelantara el tiro, otros que tirara rápido y otros con los ojos abiertos.

Hoy en día existen métodos para corregir todos estos fallos, como los cursos de tiro de recorridos de caza en el cual te enseñan a practicar el tiro, coger confianza contigo mismo, poner tu escopeta a tu medida... Otra de las dudas más grandes es escoger el perro, normalmente en cada casa suele haber una preferencia, por tradición se suelen criar perros que hemos visto a nuestros ancestros y no es mala elección, pero muchas veces tenemos que ver y cazar con más perros. Somos afines a una raza y en ese tema yo estoy un poquito escarmentado. Oigo hablar a mi gente y dicen este es hijo de tal y la madre es fulanita... todos con nombres de condes que simplemente con escucharlos ya te ponen las perdices a 200 metros. Un perro tiene que tener codicia, tiene que ir disfrutando de lo que hace tanto como tú.

Tengo un podenco que pone perdices y una pointer que se mete en las zarzas a sacar conejos. Si me preguntas cual es la mejor raza te diré siempre lo mismo: el que vaya a salir bueno.

Tengo la gran suerte de tener muchos amigos y de cazar por toda Castilla y León, otra de las cosas que he observado es que a todos estos principiantes los llevamos de la mano y no le despertamos esa picardía o ese buen hacer en el campo, si no que le dejamos las manos buenas, sé que es muy fácil decirlo, pero es así, el día que salen solos no saben ni por donde andan.

Espero haber ayudado un poco y sin ánimo de ofender a nadie, simplemente como cazador solo pretendo ayudar a los que me preceden.

Artículo de David Pascual de la Delegación de Caza de Salamanca