El arquero salmantino Daniel Martín Anaya recibe al fin su vacuna

El arquero invidente salmantino Daniel Martín Anaya ha recibido al fin la vacuna contra el coronavirus que le permitirá viajar con seguridad a la República Checa donde se disputa el Europeo de esta especialidad. “Hoy, por fin, he sido vacunado con la vacuna Janssen la de una sola dosis. Muy contento. Muy feliz. No os podéis hacer idea, lo emocionado, lo feliz y lo contento que estoy. He pasado unos días muy malos. Gracias de corazón. Seguimos superando obstáculos día a día”, ha escrito Daniel Martín Anaya en su cuenta de Twitter.

Esta misma semana LA GACETA había informado de la complicada situación que estaba viviendo Daniel Martín Anaya. Se había puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, el CSD y hasta con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Además de invidente, Martín Anaya padece miocardiopatías múltiples, por lo que se hacía imprescindible recibir la vacuna contra la covid para viajar con seguridad a la República Checa donde se disputará el Europeo del 5 al 11 de julio.