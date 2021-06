El arquero salmantino Daniel Martín Anaya: “Si no voy al Europeo pierdo las becas y si voy puedo perder la vida”

A Daniel Martín Anaya, arquero invidente salmantino, el crono para el Europeo de la República Checa le aprieta mientras las puertas a las que tocar para llegar a esa cita vacunado se le van acabando... Se ha puesto en contacto a la Consejería de Sanidad, al CSD y hasta con el mismísimo Alfonso Fernández Mañueco. Sin que ninguna de esas preguntas haya dado con la respuesta esperada del ‘pinchazo’ en busca de la inmunidad contra el coronavirus.

Martín Anaya no quiere ser más “ni menos que los jugadores de la selección española”, a los que se ha aprobado ayer vacunar por ‘ley’ antes de la Eurocopa, sino que pide lo que es suyo: “No quiero establecer comparaciones ni nada por el estilo. Es verdad que soy deportista de élite como ellos, pero por encima de eso soy persona de riesgo”. Martín Anaya padece, “al margen de lo de la vista”, miocardiopatías múltiples.

–¿Cómo se le explica a un deportista invidente y enfermo del corazón, y por tanto persona de riesgo, que no va a ser vacunado antes de su ‘Eurocopa’ —la de tiro con arco en la República Checa— y que la selección de fútbol sí lo va a ser?

–No quiero establecer comparaciones, porque creo que no las hay. Por encima de deportista, como ellos, soy una persona enferma: al margen de mi problema de vista, sufro una enfermedad mitocondrial y miocardiopatías múltiples, y, por tanto, soy persona de riesgo. Hace dos semanas estuve en una revisión en el Clínico y mi cardiólogo me preguntó que por qué no estaba vacunado, y más teniendo en cuenta que iba a viajar a la República Checa. A partir de ahí empieza un camino tormentoso de preguntas sin respuesta a todas las administraciones posibles. Queda muy bonito decir que nuestros colectivos serán los primeros y después todo quede en nada. Mi médico no se explica cómo yo, una persona con problemas de vista, y que por lo tanto necesita del contacto físico para poder hacer cosas cotidianas no ha sido vacunado ya. Y si él no lo entienden imagínate yo...

–Esta situación le pone, verdaderamente, ante la espada y la pared: si no va renuncia a la competición, con lo que eso significa para usted, y si viaja asume un riesgo para su salud.

–Estoy verdaderamente preocupado. Entreno con angustia. Me da rabia porque no entreno al doscientos por cien. Ten en cuenta que ya no es el hecho de viajar o ir a otro país indefenso por no tener la vacuna. Es que yo tengo que quitarme la mascarilla entrenando y en la competición porque toco la cuerda del arco con la cara. No te voy a engañar, tengo miedo. Si el torneo fuera en España esta ansiedad que padezco sería menor, pero es que me voy a un país en el que no sé cómo está la situación. ¿Y si caigo enfermo qué? Voy a estar 8 días allí... Fíjate hasta qué punto me apura este tema que tengo calculado qué dosis me podrían poner para llegar allí inmunizado: por ejemplo, con Moderna ya nada porque viajo el 24 y no cumplo el plazo de 28 días entre las dosis; con Pfizer tengo de margen hasta el viernes, con Janssen hasta el sábado...

–¿Qué le dice la Federación de Tiro con Arco? ¿Le ha ayudado en este proceso para conseguir la vacunación?

–Han intentado por todos los medios solucionarme esta situación. Mi disciplina es la única que no es olímpica y como no voy a los Juegos no me han vacunado como si han hecho con los otros cuatro compañeros que viajan. Han hablado con el CSD pero por ahí tampoco ha habido solución...

–¿Se le ha pasado por la cabeza renunciar al Europeo?

–Lo he pensado, no lo voy a negar... La situación es muy complicada: yo en mi vida siempre, creo, he sido valiente, pero es que estamos hablando de arriesgar mi vida. Yo en este torneo me juego becas, que son muy importantes en mi formación y en mi día a día, y si no voy pierdo eso; pero si voy arriesgo la salud. La situación en la que me encuentro es dramática.