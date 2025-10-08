Deporte, naturaleza e infraestructuras para todos en Alba de Tormes

La temporada de baño de las piscinas municipales ha registrado una cifra de más de 42.000 usuarios.

La apuesta por el deporte y la vida saludable se refleja en cada rincón de Alba de Tormes, donde la combinación de instalaciones modernas, programación deportiva diversa y un entorno natural privilegiado convierte la actividad física en un elemento central del municipio. En este sentido, el Ayuntamiento mantiene año tras año un compromiso firme con la práctica deportiva, no solo ofreciendo una variada oferta de actividades y eventos, sino también garantizando la constante modernización de sus infraestructuras.

Una de las participantes del triatlón que se celebró en el mes de julio.

Un complejo deportivo en constante renovación

El complejo deportivo municipal concentra la mayor parte de estas instalaciones y constituye el corazón de la actividad física de la villa ducal. Entre sus espacios destacan las piscinas, el frontón, dos pistas de pádel y tres de tenis, el pabellón, un rocódromo, dos parques biosaludables y dos campos de fútbol.

En 2025, dentro del Plan de Obras de Reparación, Conservación y Mejora de Colegios del Medio Rural de la Diputación, se renovó la pista deportiva del CEIP Santa Teresa con una inversión cercana a los 14.000 euros. Además, el Plan de Apoyo Municipal de la Diputación destinó 66.499 euros a las piscinas, incluyendo la renovación del pavimento exterior y el revestimiento de la piscina cubierta con gresite, mejorando durabilidad y mantenimiento.

La modernización de las pistas de pádel también ha sido notable. Una de ellas ha recibido nuevo césped artificial tras una inversión de más de 30.000 euros, y se ha construido una pista polivalente en el parque de La Dehesa. La planificación municipal contempla próximas actuaciones a propuesta de los vecinos, como la construcción de una pista de petanca y calva y la renovación de las canastas de baloncesto.

Por otro lado, gracias al Plan de Sosteniblidad Turística en Destino, el municipio contará en breve con un nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, accesible a través de un aplicación.

Programación deportiva para todos

La iniciativa AlbaSport agrupa actividades de todos los niveles desde la Escuela Municipal de Atletismo y las sesiones de #EnFormaconCultura hasta cursos de natación y actividades estivales como el aquagym.

Eventos deportivos de referencia, como la canicross, la carrera nocturna, el triatlón, el torneo de ajedrez o el campeonato de natación, atraen a participantes de toda la provincia y más allá. Además, la aplicación de reservas deportivas agiliza el acceso a pistas de pádel y tenis tanto a usuarios particulares como a clubes.

Deporte en plena naturaleza

El entorno natural a orillas del río Tormes permite practicar senderismo, rutas en bicicleta de montaña, birdwatching, pesca o canotaje. Este año, con los fondos Next Generation y dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, el Consistorio ha renovado el camino de las Aceñas, que conecta directamente con el casco histórico del Camino Natural Vía Verde de la Plata. Además, se ha creado un observatorio de aves para los amantes del birdwatching.

Un escenario privilegiado para la actividad física

Gracias a la combinación de infraestructuras modernas y riqueza natural, Alba ofrece un escenario único para la práctica deportiva. Por ello, la villa ducal no solo fomenta hábitos saludables, sino que atrae visitantes y consolida su imagen como un municipio comprometido con la calidad de vida de sus vecinos.