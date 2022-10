Sangría de renuncias de equipos en el fútbol base salmantino

El clásico reguero de renuncias a competir se ha convertido en sangría en este arranque de temporadas. Disputadas ya tres jornadas un 30% de las Ligas ha tenido que enmendar el calendario y el número de competidores.

En el mejor de los casos, es un “descansa” para el equipo de turno por vuelta. En el peor, son dos semanas de parón. Que, esta campaña, los hay. Ninguna de las seis categorías de la cantera salmantina —juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín— se libra de haber tenido que recomponer alguna de sus Ligas.

De entre ellas, hay tres Ligas que han quedado verdaderamente diezmadas por las renuncias: la Tercera juvenil, en la que el CD Navega y el Hergar se han visto obligados a renunciar a competir por falta de efectivos, pasando la Liga de 7 equipos en liza a tan solo 5; y la Tercera benjamín Grupo 1, en la que también han visto forzados a no jugar el Hergar y el Cristo Rey y la Liga ha quedado concentrada en tan solo seis conjuntos; y, finalmente, la Tercera Prebenjamín, tras el adiós del Jai Alai y el Pizarrales, quedando conformada la competición por tan solo ocho conjuntos. Las otras ligas afectadas son las Segundas cadete e infantil; la Tercera alevín Grupo 3, la Tercera benjamín Grupo 3.

Pero, ¿por qué pasa esto una temporada sí y otra también? Miguel Hernández, delegado provincial, señalaba hace una semana en estas mismas páginas a los clubes como los culpables de esta situación: “Para nosotros ha sido el gran caballo de batalla. Pero cómo la Delegación va a compartir que una Liga tan solo tenga tres equipos y tengan vueltas interminables para que la campaña les sea medianamente normal. En este sentido, les he dicho a los clubes en infinidad de ocasiones que los únicos culpables de esta situación son ellos. Y me explico: cuando ellos hacen las preinscripciones tienen que ser serios, si no están seguros de que van a tener el número de jugadores suficientes no se deben de apuntar; es así de simple. Además, generalmente, sucede lo mismo: cuando no les salen las cuentas de chicos el que pierde siempre es el equipo de menos categoría, que es el que se acaba retirando para completar el resto, y se suele dar la circunstancia que hay dos o tres casos, y así pasamos de una Liga planteada con 9 equipos, por ejemplo, a quedarse con 3, como nos ha pasado”.

Los clubes se sacuden esa presión: “Los clubes no tenemos la culpa”, dicen de manera unánime. Y se explican: “En nuestro caso pensábamos que íbamos a tener un equipo A y otro B en la categoría prebenjamín y no nos ha salido finalmente. El motivo está claro: las inscripciones tienen que quedar hechas, por las normas de la Federación, a principios de verano y tienes que jugar con esquemas mentales, en nuestro caso a esas alturas teníamos 7 niños y al final solo llegamos a juntar 13, una cifra que no nos permite salir con dos equipos. Y ha sido por dos niños, si nos llegan a venir dos más nos teníamos que poner en la tesitura de qué hacer, de dejar a dos niños sin ficha o sacar dos equipos. Teniendo en cuenta que nuestra filosofía como club es no dejar a nadie fuera, la primera opción no es contemplable y por eso pensamos que era mejor apuntar dos conjuntos prebenjamines. Y luego pasó lo que pasó”, afirma Rober, coordinador del Pizarrales.

Quien además sufre las consecuencias de las renuncias, pues su juvenil B ha visto cómo su Liga (la Tercera) menguaba hasta los 5 equipos: “Es mala suerte. Somos muy pocos en la Liga y se ha quedado en menos. A esas edades, además, es fastidiado porque necesitas enganchar a los chavales, que tengan una ilusión y motivación para venir, a unos prebenjamines les da un poco igual jugar tres o cuatro veces contra los mismos, pero en estas categorías la baja de un equipo se nota mucho”, expone el lado contrario. “Pero es lo que toca y trataremos de motivarles e ilusionarles en la medida de lo que podamos”, afirma.

Entonces, ¿dónde está el problema? Los clubes insisten: “No somos nosotros”. Y ofrecen a Federación y Delegación una posible solución para acabar con las renuncias y, sobre todo, las odiadas mini Ligas: “El problema está en los periodos de las inscripciones; el fijarlas tan pronto teniendo en cuenta que los calendarios luego no están hasta finales de agosto o primeros de septiembre. Si optaran por extenderlas más daría tiempo a ajustar más la preinscripción inicial”, dicen. Además, se quejan de no poder añadir: “Esa opción no existe. Deberían de aceptar que se pudieran añadir equipos, con ello se evitarían estas ligas tan pequeñas. Luego, también está el tope de 14 equipos por Liga, que si se optara por hacerlas de 16 en vez de dividirlas en 2 tendríamos en situaciones excepcionales, como estas de las que hablamos, tendrán mayor entidad, aunque se tuvieran que empezar antes y tener más jornadas”, concluyen sus posibles soluciones a este mal endémico los clubes.