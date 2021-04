Primeros campos abiertos al público en la capital para el fútbol base: Sindical y Reina Sofía

Los focos del fútbol base siguen sin ser capaces de concentrar su atención tan solo en los terrenos de juego, ya que la presencia de público en los entornos ha seguido teniendo su protagonismo. Y más desde que 2 de las 9 instalaciones en las que se juega al fútbol de cantera en la capital —a saber: el Reina Sofía y La Sindical— han conseguido romper el ‘cerrojazo’ vía protocolo de seguridad. El Unionistas ha sido el primer club en tomar la mano tendida por el Consistorio para evitar la problemática generada por la normativa sanitaria en vigor, que recomienda jugar encuentros a “puerta cerrada”; es decir, sin la presencia de padres. Y el Jai Alai (que comparte La Sindial con el club de la calle Badajoz) espera ya tener el ok para la tercera jornada.

Para poder abrir las dos instalaciones, los clubes han tenido que asumir la responsabilidad de lo que suceda en los dos campos desde ya, que era el primer requisito, y después establecer una serie de medidas a la hora de acoger público, que son las siguientes: “Cada asistente deberá entregar una declaración responsable a la entrada de la instalación. El número máximo de asistentes será de 50 personas. El uso de la mascarilla será obligatorio en toda la instalación. No se podrá comer alimentos, ni beber, ni fumar durante el encuentro. Las zonas de banquillos y grada se encontrarán balizadas para el uso exclusivo de los jugadores y/o espectadores. Y no se permitirá la entrada de coches a la instalación”. Además, se establecen una serie de franjas horarias de acceso y salida del campo para que no coincidan con otros espectadores. Si en La Sindical los dos clubes locales coinciden en tener el protocolo de seguridad aprobado por el Consistorio; en el Reina Sofía, no; pues el Real Monterrey por el momento no lo ha abordado y sus padres ya han expresado su “malestar” por “la discriminación” entre su club y el Unionistas.

Por el momento, los otros siete campos municipales —La Salud, El Tori, El Neme, Los Cuernos, el Vicente del Bosque, Chamberí y El Zurguén— seguirán cerrados a los espectadores; algo a lo que se ha opuesto el Partido Socialista, que pide al gobierno municipal “mayor implicación” para que los padres puedan entrar en todos los campos “como sucede en otros municipios”.