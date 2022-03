Primer pasillo de campeón en el fútbol base en cuatro años

Ochocientos treinta días después —desde el 19 de mayo del 2019—, la base de Salamanca no veía un pasillo de campeón. La abrupta irrupción del covid el curso siguiente y la celebración de una temporada exprés [y, recordemos, no competitiva] la temporada pasada habían tenido los pasillos a los campeones de Liga en el olvido; hasta que esta jornada 21 de Liga se han recuperado para la causa. Aunque no ha sido al uso.

El Sporting Carbajosa no se abrió de par en par para que el prebenjamín B del Salamanca UDS pasara por el medio, todo, por arte de los entrenadores, fue más natural: se jugó, y punto. “Nosotros tenemos que seguir igual”, reconoce Pablo Risueño, técnico del primero de los 22 campeones de Liga del fútbol base.

“En edades tan pequeñas ganar la Liga no es lo más importante, lo importante es continuar y crecer. No me gustaría que el equipo se relejara porque significaría que en estos entrenamientos hemos perdido la oportunidad de seguir creciendo”, afirma tajante.

Del mismo modo que no hubo pasillo, el primer campeón de Liga tampoco hizo celebración sobre el campo tras certificar el campeonato de manera matemática: “Sinceramente, cuando acabó el partido en el que nos proclamamos campeones no nos dimos ni cuenta. Yo no había echado cuentas, y hasta unos días después no lo supimos. Lo que hicimos ese día fue darle la mano al Pizarrales, a nuestros padres como hacemos siempre y despedirnos hasta el siguiente entrenamiento. Y a él llegamos sabiendo que habíamos ganado, pero nada más”.

Tras el Salamanca UDS B prebenjamín, la cantera de Salamanca tiene tres campeones de Liga más con los que la velocidad de crucero de los pasillos al campeón se incrementa: el Sporting Carbajosa de la Tercera División juvenil se ha convertido esta jornada, a falta de cinco para concluya la temporada, en el primer equipo de fútbol 11 en asegurarse el título; mientras que en fútbol 7 dos equipos han logrado el título de Liga, el Calvarrasa de Abajo de la Tercera División alevín ‘2’ y el Doñinos de la misma categoría pero en el grupo ‘3’. Estos tres equipos lo han conseguido de manera inmaculada, sin perder un choque hasta la fecha.