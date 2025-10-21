El partidazo de la jornada: el Guijuelo se mantiene en la pelea por el liderato de la Primera prebenjamín

La Gaceta Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 11:46 Comenta Compartir

La Primera División Prebenjamín se presentó a la 4ª jornada con un quíntuple empate en la zona noble, además, cuatro de los equipos implicados en la pelea por liderar la clasificación se veían las caras. Uno de dichos compromisos enfrentó en el Vicente del Bosque al Navega, cuarto clasificado y con una solitaria diana en contra, con el Guijuelo, encuadrado en la quinta posición y con Roberto, uno de los máximo artilleros de la Liga, entre sus filas.

Los chacineros tenían claro que debían esmerarse para sacar los tres puntos y desde los primeros compases intentaron hacer daño al cuadro local. Las paradas en la portería del Navega empezaron a coger protagonismo, mientras Martina intentó liderar las ofensivas del conjunto rojillo sacando a relucir su magia con el balón en los pies. Pero, un corte de los chacineros cogió desprevenida a la zaga y Martín abrió el marcador tras culminar una carrera en solitario. No contento con ello, el jugador chacinero quiso ampliar su cuenta personal y unos segundos después firmó el segundo tanto del encuentro.

El Navega, que no ofreció la imagen de otros días, recibió dos duros golpes de forma simultánea, pero Martina no quería poner fin a las aspiraciones del Navega. Y, una jugada que nació en sus botas acabó con un disparo inapelable de Marco para hacer el 1-2 en el Vicente del Bosque. Sin embargo, la alegría local duró muy poco, ya que para su desgracia cometieron un penalti por mano. Una pena máxima que se encargó de convertir Pablo. El castigo no terminó ahí, y una de las defensas más férreas de la Liga dijo adiós al partido antes del descanso, cuando encajaron el cuarto tanto, que llevó la firma de Daniel.

En el segundo acto, los guijuelenses, sabedores que Unionistas, hasta ese momento segundo clasificado, había caído derrotado a mano del Santa Marta, pisó el freno y esperó a sus rivales. Aunque, Martín seguía de dulce y apuntó dos tantos más a su casillero de goles, el primero en una espléndida falta directa y el último sentenciando un contrataque. Bien es cierto que entre medias, Roberto hizo su gol número 13 de la temporada con el Guijuelo y Marco maquilló el resultado con un disparo abajo inapelable para un meta visitante (Emiliano) que completó un magnífico partido bajo los palos. Con el final, el Guijuelo se mantiene invicto y es el único que mantiene la pelea por el liderato con el Santa Marta, ambos con 12 puntos.

Ampliar Mario Prieto y Álex del Blanco Mario Prieto (entrenador del Navega) : "Hemos salido un poco dormidos, pero estoy seguro que este partido nos servirá para aprender" Álex del Blanco (entrenador del Guijuelo) : "Era un partido muy difícil por el rival, pero los chicos han respondido como lo hace un gran equipo"