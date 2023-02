Niños “hartos” de chupar banquillo

Jornada 14ª de Liga en la Segunda división cadete: uno de los cuatro resultados holgados de la jornada acaba en “disgusto” para uno de los jugadores. “Hoy solo 14 minutos...”, se lamenta amargamente el jugador en cuestión. Para él esta Liga está siendo así una jornada sí y otra también. De los 14 choques de la temporada —más de la mitad de la campaña— tan solo ha sido convocado en 8 y ha disputado 7 (“Uno solo como titular”). “Estamos hartos de chupar banquillo, la familia hacemos un esfuerzo y él no ve recompensa; es duro verle así y con ganas de abandonar el deporte”, explican a este diario. Su caso no es aislado. No es común, pero existe dentro del entramado del fútbol base en el tramo comprendido entre las categorías infantiles y juveniles. Desde los 13 a los 19 años de edad. ¿Es justo que esto suceda? ¿Está por encima el resultado de que un chaval en plena adolescencia se aparte del deporte? ¿Es su primera lección de vida? El debate está abierto y en él toman parte clubes, coordinadores, entrenadores, padres, abuelos y hasta la mismísima psicología deportiva: “En la vida hay competitividad en todos los ámbitos, tú no puedes dejar qué tu hijo se frustre. Es un conjunto de familia y entrenadores, pero la familia es muy importante. Mi hijo nunca ha venido con quejas por este motivo. De hecho, le inculcamos que, si alguna vez juegue menos es porque no se esfuerza lo suficiente”, explica Alejandra Oliva (madre de un jugador en etapa infantil). En el polo opuesto se encuentra Begoña Rivero, madre también de un jugador que ha pasado por esta disyuntiva: “A mí hijo le sucedió esto y la que viene, probablemente también le pase, ya que da el salto a cadetes. En la experiencia que tengo le planteé al entrenador que para cinco minutos pues... Me comentó que en infantil se juega a otro nivel, que se trata de ganar los partidos, no tanto de que los niños jueguen. Se valora a los que mejoren juegan, los que están mejor físicamente. Yo no lo entendí, le dije que debían de jugar todos. No me dio más explicaciones”, afirma.

Manuel Lucas pasó el año anterior un ‘calvario’ similar al que están sufriendo otros chicos este curso: “Hay que relativizar y buscar soluciones. Habrá días que juegue más y otros días menos. Merece la pena acompañarlo. Hoy juega 10 minutos y a lo mejor juega mañana el partido entero. A mi hijo no le afectó porque sabe cómo funciona esto y dependiendo de si pone o no de su parte tiene recompensa. También hay clubes como el nuestro (el CD Carbajosa) donde quieren jugar todos y por eso estamos muy contento. En su anterior equipo no jugaba nada”.