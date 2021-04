Los amistosos de la base que planeaba el Salamanca incumplían las medidas sanitarias

La fórmula de los encuentros amistosos con los que el Salamanca UDS pretende ‘compensar’ al equipo juvenil por no haber podido salir a competir por el ‘bloqueo FIFA’ no se ajustan a la legalidad vigente (ni deportiva ni sanitariamente). Y así lo ha hecho saber la Federación de Castilla y León de Fútbol a través de su Circular número 31: “No se contempla el retorno de la actividad deportiva en deportes de equipo. Solo los equipos inscritos podrán disputar encuentros no oficiales (amistosos)”. De este modo la cantera del Salamanca suma un golpe y una promesa “de arreglarlo” imposible de cumplir más.

Esta fórmula que buscaba ‘tapar’ la inmovilización de fichas por una denuncia de derechos de formación, tal y como informó en exclusiva este diario el pasado sábado, se topa de frente con la legalidad vigente: “La disputa de encuentros no oficiales está regulada y para su disputa es precisa la previa y expresa autorización de esta Federación y que su incumplimiento pudiera dar lugar a una supuesta infracción”, es a lo que se arriesgan los conjuntos que jueguen contra el Salamanca en amistosos; además de que los dos incurrirían en una práctica fuera de lugar según la normativa sanitaria vigente: “Su realización da lugar a la comisión de responsabilidades por incumplimiento de las medidas sanitarias de la Junta”.