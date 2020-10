A los hijos hay que quererlos ya que intentar entenderles en muchos casos es una tarea que se escapa al razonamiento común. José Antonio Prieto se encuentra en esta situación y es que esta temporada tendrá a sus dos hijos repartidos entre las canteras del Salamanca y del Unionistas. José Antonio, de 13 años, ha fichado por el infantil regional del Salamanca y el pequeño, Daniel, de 10 años, cumplirá su segunda temporada en la cantera del Unionistas, en el alevín B. Para añadir más escudos a la familia, José Antonio padre es entrenador del juvenil A del Ribert.

“No me importa dónde jueguen mientras que los formen como jugadores y como personas que es lo más importante en estas categorías”, explica un padre que bromea con la rivalidad de sus hijos. “Son hermanos y antes de esto ya estaban todo el día a la gresca y es que se llevan solo tres años y están constantemente pinchándose. Lo lógico entre hermanos a esa edad pero es que ahora además uno en el Salamanca y otro en el Unionistas...”, describe José Antonio Prieto.

Esta nueva rivalidad en esta casa salmantina tiene unos antecedentes. Los dos niños estaban en el Ribert pero al inicio de la pasada campaña el pequeño Daniel fue llamado por el fútbol base del Unionistas. “Le llamaron y él tiene mucho carácter y dijo que quería irse al Unionistas y no se lo pensó mucho. Él es el que decide dónde quiere jugar”, explica el progenitor en medio de esta sana rivalidad familiar. Daniel jugó la pasada campaña en el benjamín A del Unionistas y este año pasa al alevín B. Su hermano José Antonio la pasada campaña estaba en el Ribert y este curso ha fichado por el infantil regional del Salamanca. “José Antonio todavía no ha empezado en el Salamanca pero cuando empiece la competición pues ya veremos cómo nos organizamos los fines de semana para ir a verles. Yo entreno al juvenil del Ribert y cuando pueda iré a verlos, y si no irá su madre”, vaticina el padre de los canteranos del Salamanca y del Unionistas. Si la pandemia del coronavirus lo permite, esta familia animará el mismo fin de semana al Salamanca y al Unionistas en función de cuál de los dos hermanos esté en el terreno de juego.

El próximo 13 de diciembre el Salamanca visitará al Unionistas en el Reina Sofía y en casa de José Antonio ya se preparan para contener la rivalidad. “Pues nada los días que haya derbis en Segunda B, los separaremos lo máximo posible, cada uno a una punta de la casa, para que no discutan más de lo normal y aguantaremos el tirón”, sigue bromeando José Antonio que reconoce que va a ser una temporada ‘divertida’ en su familia.