La razón por la que la mitad de los equipos de fútbol base de la capital todavía no pueden entrenar

La mitad de los clubes de fútbol base de Salamanca no tienen la posibilidad de poder comenzar los entrenamientos y es que de los 36 clubes, 18 entrenan en instalaciones municipales de la capital y, de momento, no tienen el permiso al no tener fechas de competición. “Uno de los requisitos del Ayuntamiento de Salamanca para ceder las instalaciones es que el club que lo pide tenga ya una fecha oficial de competiciones en 2020 y como en la base no sabemos todavía cuándo vamos a empezar pues no podemos utilizar las instalaciones”, explica Miguel Hernández, delegado provincial en Salamanca de la Federación de Castilla y León de Fútbol.

“No nos paran de llamar los clubes para saber cuándo pueden empezar a entrenar pero es que en el Ayuntamiento nos dicen que sin fecha de inicio no pueden hacer nada”, remarca Miguel Hernández, que añade que hay otros clubes de la provincia, dependientes de otros ayuntamientos que sí han podido iniciar los entrenamientos.

El Ayuntamiento ofrece las instalaciones a los clubes desde esta semana pero marca unos requisitos. La Concejalía de Deportes considera que solo podrán iniciar entrenamientos en instalaciones deportivas municipales aquellos equipos que cuenten con un calendario de competición oficial de la Federación competente, con fechas de celebración en el año 2020 y por tanto tengan tramitada la licencia con su correspondiente seguro.

Además, los clubes deberán presentar un protocolo de su federación y una declaración responsable de ajustarse a ese protocolo y asumirlo.

La Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León es la que tiene ahora en su mano aceptar la petición de las federaciones en la que solicitan poder comenzar los entrenamientos con contacto en octubre y las competiciones en noviembre.

En cuanto a las fechas de inicio del fútbol base, el delegado provincial en Salamanca de la Federación de Castilla y León de Fútbol confía en que la situación se active estos días.