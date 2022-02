La pequeña María Caamaño pasará otra vez por quirófano al detectársele dos pequeños nódulos

“Vuelvo a ser convocada. Tercer partido contra Ewing”. De este modo ha explicado en sus redes sociales María Caamaño, la que fuera jugadora de fútbol benjamín del Calvarrasa, su recaída en la lucha que mantiene desde hace años contra un sarcoma de Ewing.

La pequeña ha anunciado que “los resultados del TAC no han sido buenos. Tengo de nuevo dos pequeños nódulos, uno en cada pulmón. Hoy me han hecho las pruebas de preanestesia y la semana que viene me operan, luego empezaré con la quimio. Toca volver a empezar. Ya estoy preparada con mi sonrisa”.

Como se puede apreciar, María Caamaño mantiene intactas sus ganas de seguir luchando, después de que hace un par de años pareciera que la enfermedad remitía. Y después también de haber superado el coronavirus.

La jugadora lleva tiempo luchando contra su cáncer infantil y el deporte salmantino se ha volcado en apoyo en esta lucha, en especial su equipo de fútbol. Incluso, Rafael Nadal le mandó un vídeo con un emotivo mensaje para animarla en su lucha contra un cáncer.