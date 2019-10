La historia de María Caamaño con el fútbol es breve pero intensa; y arranca antes de que ni siquiera pudiera tener ficha federada: “Lleva con nosotros casi desde que arrancó el club; empezó a entrenar con el grupo de chupetines con tan solo cuatro y desde entonces no ha parado de crecer”, apunta Tito, coordinador del Calvarrasa de Abajo. Tres temporadas en el club le han bastado para ganarse el apelativo “todoterreno”: “Es la palabra que mejor le define como futbolista; es buenísima, puede jugar de medio centro o en la parte de arriba sin ningún problema, la pongas donde la pongas te va a resolver”. Por eso la decisión estaba tomada el pasado 18 de mayo (cuando acabó el pasado curso), tras su doblete con el que se despidió frente al Navega: esta temporada daba el salto de categoría pese a ser prebenjamín: “A este equipo lo va a ayudar mucho, y no iba a notar diferencia física porque es una niña alta”, dice Tito antes de destacar su “verdadero valor” en el vestuario: “Sus compañeros no le van a echar de menos por eso sino por todo lo demás, ¡no veas la forma que tiene de encarar los partidos!: cuando un compañero se desanima por un fallo, ella es la primera en ir a sacarle una sonrisa... La vamos a echar de menos un tiempo, pero solo eso, un tiempo, porque estamos seguros de que volverá”.