$!La familia de María, afectada de cáncer y coronavirus: ‘Los sanitarios llevan un mes de locos y el trato sigue siendo excelente”

Un miércoles los médicos les daban la gran noticia de que el tumor de su niña, la pequeña María Caamaño, se había reducido un 75% y al día siguiente, les comunicaban que tenía coronavirus.

“Pasamos de la alegría más grande a la decepción más absoluta”, recuerda Juan, el padre de la niña de tan solo 7 años. 15 días después, María, asintomática, ganó esa batalla y ahora se enfrenta de nuevo a las sesiones de quimioterapia, que la mantienen a ella y a su familia de nuevo en el Hospital, como desde hace aproximadamente 6 meses cuando le detectaron el cáncer.

Desde entonces, y a pesar de que, como ve Juan cada día, “los sanitarios llevan un mes de locos”, algo no ha cambiado: “El trato -cuenta- sigue siendo excelente al paciente. No me canso de dar las gracias”. “Se nota que la gente está cansada, agobiada...y nunca podremos agradecer cómo nos tratan. Y yo era de que los que me quejaba de la Sanidad...”

María sigue su batalla con la fuerza que le da su familia y la nueva que ha encontrado en el Hospital.