La nueva vuelta de tuerca del Unionistas

El concepto ‘área de rendimiento’ ha sido un ítem hueco (inexistente) en el fútbol base de Salamanca hasta ahora. A partir de la próxima temporada se empezará a llenar de contenido; aunque, sobre el papel, ya tiene algún concepto asignado: “Coordinación”, “fuerza”, “velocidad”. Esta vuelta de tuerca tiene un solo fin: “En fútbol once nos enfrentamos a canteras top de la Comunidad y queremos competir en igualdad de formación”, explica el coordinador de la base del Unionistas, que es el club que ha desarrollado este modelo desde su ‘fábrica’ de ‘I+D’. “Esta iniciativa, llevada a cabo por los preparadores físicos del club y liderada por Yeray García López, buscará fomentar el desarrollo condicional en todas las categorías del fútbol base a través de sesiones específicas. Dichas sesiones serán extras y se realizarán semanalmente. En ellas se establecerán programas de entrenamiento acordes a las etapas madurativas de los jóvenes jugadores de la cantera unionista”, explica la idea el club.

“El Fútbol 11 nada tiene que ver con los prebenjamines, para los primeros necesitamos un rendimiento y para los segundos lo único que vamos a buscar es la coordinación”, anota Garci. “Al final es un trabajo enfocado a crecer”, afirma. La pregunta de por qué implementar este ‘entrenamiento extra’ en su cantera tiene respuesta analítica: “Nos hemos encontrado en categorías como infantil o cadete con chicos que no tenían un concepto ordenado del juego, y hasta que no sabían un ejercicio básico como podía ser una sentadilla. Entonces, lo que queremos es subsanar esas parcelas”. “La coordinación, la velocidad y la fuerza son claves en el fútbol y las vamos a adaptar a cada etapa. La idea es vedad que ha llamado la atención y ojalá no salga como deseamos, porque nos va a ayudar a crecer como queremos, dando una formación adecuada y no hacerlo porque sí”.

En esa idea de crecer por sentido viene la segunda gran novedad del conjunto presidido por Miguel Ángel Sandoval para la próxima temporada: será la primera vez que uno de los ‘grandes’ de la cantera se lanza a por el reto del fútbol femenino. Es cierto que el Salamanca UDS tuvo su experiencia en este sentido, pero nunca estuvo asociada a la base. Ahora, el Unionistas se lanza a por este reto con la creación de un conjunto en exclusiva formado por jugadoras, que dará el séptimo vestuario íntegramente femenino a la base charra —ahora mismo concentrados en el Salamanca FF, con sus cuatro equipos, el Navega, con otro, y el Sporting Carbajosa con uno—. “Hacemos esta apuesta porque en los campos, viendo fútbol, hemos detectado que hay un interés real de niñas en jugar en nuestros equipos. Ahora mismo, tenemos 3 jugadoras en el club y ¿por qué no más si existe predisposición? El fútbol femenino está en crecimiento y como cantera teníamos que seguir creciendo”, explica Garci.

La categoría elegida es la benjamín: “La elegimos porque el interés recibido es de niñas en edad de Fútbol 7; al ser, federativamente, posible que jugadoras alevines militen en benjamín, y que por edad prebenjamines puedan subir, la benjamín es la categoría ideal para debutar. Pero la idea es seguir creciendo en el futuro, no que sea un equipo flor de un día”, apunta.

El club ya tiene tres jugadoras en sus filas y la experiencia se tilda como “muy positiva”: “La experiencia para todos, niños, niñas, padres y formadores es espectacular. Como cantera estamos muy contentos. Su nivel futbolístico y su crecimiento avalan la apuesta que el club quiere hacer con el fútbol femenino”.