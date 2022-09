La investigación salmantina que busca cómo mejorar la ineficacia ofensiva en el fútbol femenino

La revista de divulgación científica de referencia internacional Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports ha publicado una investigación elaborada por el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia (CAFyD) Rubén Maneiro (UPSA), como investigador principal, junto con Iván Baragaño y Antonio Ardá (Universidad de A Coruña), y José Losada (Universidad de Barcelona), en la que describe cómo se produce el juego ofensivo del fútbol femenino para, posteriormente, presentar un modelo de consecución de éxito en el partido. Los investigadores se centran en la Copa Mundial Femenina de la FIFA de dos convocatorias (Canadá 2015 y Francia 2019) y analizan un total de 6.063 ataques perpetrados durante todos los partidos. Tras la investigación realizada, descubrieron que un 70 % de los ataques ofensivos no tiene éxito y tan solo un 2 % finaliza en gol. Igualmente, los equipos de fútbol femenino obtuvieron mejores resultados cuando realizaron ataques rápidos, con posesiones cortas de balón, en el campo contrario.

Los datos confirman también que los equipos de fútbol femenino obtienen mejores resultados cuando el ataque se realiza en la segunda parte del partido.