La ‘ingeniería financiera’ de los clubes del base

La incertidumbre por el inicio o no de la temporada ha obligado ya a los clubes a tomar una decisión el pasado mes de enero: salir o no. El bando ganador, aunque no por goleada ya que conjuntos históricos como el Capuchinos, el San Agustín, El Encinar o el Vitigudino han decidido ‘pasar palabra’, es el de “ponerse a funcionar pese a todo...”. Dado el “sí quiero” a la temporada del coronavirus, el siguiente paso ha sido ponerse en contacto con jugadores y entrenadores: “Hay muchos que no quieren por sus circunstancias, viven con mayores, tienen miedo...”, apunta Chuchi, coordinador del Jai Alai. “Hay plantillas que van a salir justas, pero van a salir que es lo que cuenta al fin y al cabo”, apunta Fernando Díaz, presidente del Hergar.

Con los efectivos reclutados, llega otro momento clave ya transitado por los clubes: echar cuentas. Gratificaciones a entrenadores, ausencia de patrocinadores, señal de inscripción, material y nuevos costes como el hidrogel son la balanza de pagos a la que hacer frente solo por decidir entrenar. Sobre esa base a cada club le salen las suyas. No hay norma ni frente común, como si los hay a la hora de fijar protocolos contra el virus, por ejemplo. Así, cada uno ha actuado en función de “su conciencia” y del equilibrio lógico entre dar cobertura a la actividad deportiva y la viabilidad de la propia institución. “¿Qué hacemos con las cuotas?”, fue la segunda pregunta a responder. Y la respuesta no ha podido ser más heterogénea: desde clubes como el Ribert que mantiene prácticamente invariable la cuota como el curso anterior, al entender que es una temporada, al fin y al cabo, hasta los que han apostado por cobrar 50 euros “simbólicos” por lo tangible a día de hoy, que es entrenar, caso del Jai Alai o el Pizarrales: “Si se juega tendremos que volver a echar cuentas, pero la situación nos invita a esto, a ir día a día”.

Otros equipos, como el Hergar esperarán a ver qué pasa con la temporada para ‘prorratear’ su cuota, que en una temporada normal es de 275 euros, que incluye gastos de inscripción, equipación deportiva... “De momento no cobramos porque nosotros no tenemos cargos como las gratificaciones a los entrenadores que otros clubes sí que tienen y que les obligan más”, apunta como clave al ‘gratis’, por el momento. Un formato similar es por el que han optado en el Monterrey y el Navega, que cobrarán mensualmente para evitar que los padres realicen un desembolso con la incertidumbre de si en mayo se seguirá jugando o no.