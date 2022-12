La igualdad entre equipos salmantinos de la base: el 42% de los clubes tiene un liderato

La cantera de Salamanca ha alcanzado el gran parón del curso —el de Navidad, con sus tres semanas sin competición (hasta el 14 de enero no vuelven las Ligas)— con una igualdad nunca vista. El 42% de los clubes tiene, a estas alturas, un liderato en su poder.

13 de los 31 equipos de base encabeza, al menos, una Liga. Este reparto de la tarta es inaudito a estas alturas campaña. Nunca antes el cuadro de honor del curso estaba así de fragmentado alcanzada la undécima jornada de competición

Y gran parte de culpa la tiene la consolidación de la denominada ‘revolución de los modestos’; pues el 56% de las Ligas en juego (13 de 23) no está bajo el yugo del Big Three (Unionistas, UD Santa Marta y Salamanca UDS), con el Villares de la Reina y el Hergar, y sus dos primeros puestos, a la cabeza de esta particular toma del ‘Palacio de Invierno’. Y tras ellos, el CD Carbajosa, el Villamayor, el Calvarrasa de Abajo, el Béjar Industrial, el Chamberí, el CD Ribert, el Ciudad Rodrigo CF, el Trinitarios y el Pizarrales.

La lectura del cierre del primer tramo del curso (el de 2022) tiene una lectura más amplia. Como que el 43% de las Ligas ahora mismo están en manos de conjuntos que no tienen su campo en la capital: Carbajosa, Santa Marta, Villares de la Reina, Villamayor y Calvarrasa de Abajo en el cinturón metropolitano, y Ciudad Rodrigo (89 kilómetros) y Béjar (78 kilómetros) como exponentes del fútbol provincial, cada más cerca de la extinción, asfixiado por la despoblación y los altos costes que tener que desplazarse a Salamanca cada 15 días.

De la serie leída de los líderes de las 23 Ligas, el nombre que más veces se repite es el del Unionistas; que se puede decir que renace de sus cenizas en la base provincial (el coste a pagar de ser el conjunto de la capital con mayor representación en el fútbol Regional) al aglutinar cinco Ligas en su poder, tres de ellas de Primera División, tras el varapalo que supuso el curso pasado acabar sin un solo primer puesto, algo que no le había ocurrido al conjunto blanquinegro desde que la base arrancó su andadura. Sin embargo, la manera en la que se ha rehecho el conjunto del Reina Sofía ha sido prodigiosa y en tiempo récord. En un solo verano ha sido capaz de dar la vuelta a la tortilla y ahora para acabar el 2022 siendo el club con más primeros puestos.

La subida en bolsa del Unionistas propicia que la UD Santa Marta haya tenido que dar un paso atrás, después que la temporada pasada fuera el conjunto referencia con sus 7 campeonatos. Al gran parón de la temporada ha llegado esta vez con tan solo tres primeros puestos, y ninguno de ellos en las máximas categorías.

Dentro del Big Three el Salamanca UDS se mantiene inalterable. Dos Ligas ganó el pasado curso, y con dos lideratos cierra el año. Aunque con un matiz sustancial, si la campaña pasada los triunfos llegar en Segunda y Tercera división; y esta campaña los dos lideratos del conjunto albinegro son de Primera.