La hornada de invencibles que se cuece en el Tori

El Tori cuece a fuego lento a una nueva hornada de ‘invencibles’. Desde que el 21 de marzo del 2015 el Hergar alevín B [por entonces] cayera ante el Navega C en el Vicente del Bosque de Garrido, cerrando con un 7-1 una racha insuperable de 70 encuentros seguidos ganados, que arrancó cuando esa misma camada de jugadores del Neme aún era benjamín, no ha habido un solo equipo de cantera que se haya acercado si quiera esos números estratosféricos que son leyenda 8 temporadas después en la cantera de Salamanca.

Al prebenjamín B del Salamanca UDS aún le queda mucho por recorrer para alcanzar esas cifras; tanto como 59 partidos (que no igualarían hasta que fueran benjamines de segundo año...); pero hay algo que en su carrera ya no le van a poder ‘birlar’ y es haber acabado dos vueltas completas de la competición sin conocer la derrota, y sin haber perdido un solo punto: “No sé si alguno había entrenado antes de llegar a prebenjamines, pero sí sé que el equipo está hecho desde cero, con hermanos de otros jugadores del club, amigos... Y que lo único que hemos hecho hasta ahora es tratar de que aprendan, que es algo que sabemos que están haciendo por lo que se ve partido a partido”, explica Pablo Risueño —técnico del conjunto que apunta a invencible—.

“Me sorprende”, dice acto seguido, “la capacidad de escuchar y entender que tienen para ser tan pequeños [el vestuario está formado por pequeños de 6 y 7 años]. Son capaces de asimilar conceptos de juego en equipo y de hacerlo en el terreno de juego. Me enorgullece cada vez que les damos una indicación para que traten de hacer algo que les hemos enseñado, porque a estas edades todos sabemos que se les puede pedir x y acaban haciendo y”.

Para Risueño la clave de estos 11 partidos y 11 triunfos está en la manera que el equipo ha tenido de entender eso, “la palabra equipo”: “Les hemos insistido desde el primer día que el compañero es más importante que ellos mismos. Que si uno no ayuda al otro el equipo lo paga. Y eso lo tienen asimilado. Aquí no tenemos al típico niño que destaca mucho y hace muchos goles y eso te hace ganar...”.

Entre juego y juego, explicación y explicación (didáctica a más no poder para que los pequeños futbolistas empiecen a asimilar sus primeros conceptos a la hora de recibir el balón y pasar), Pablo también se afana en hablarle de la derrota: “Saben que está ahí y que es parte del juego. Les he explicado que van a perder más que a ganar, porque es ley del fútbol. Saben que este año podemos acabar ganando todos los partidos y el que viene no ganar ni uno”, y esa es la primera lección de cara al curso que viene, pese a que aún restan 10 partidos para acabar esta Liga, invicto.