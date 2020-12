Jaque a las perlas de la cantera salmantina

La pandemia del coronavirus ha puesto en jaque a todo el sistema del fútbol base; a ese engranaje que arrancaba desde este curso en ‘chupetines’ y desembocada en juveniles. Un proceso gradual de formación que la situación sanitaria corta de raíz. Y con él, la pista a los futuros Sergio López, Fernando Muriel, Bruno Iglesias o Gonzalo del fútbol charro.

“Es cierto que al deporte de base no se le hado ninguna oportunidad de adaptarse a la pandemia, se le ha instado más a la prohibición que a una regulación adaptada por mucho que se vendiera que el deporte era fuente de salud y valores y de ahí las futuras secuelas. El tiempo que llevamos parados es relativamente largo y en etapas de formación cualquier corte a cualquier progresión es muy sensible, es verdad, pero quizás no sea determinante”, señala Óscar Crego, el seleccionador de Castilla y León que bucea en categoría más baja para detectar el talento del fútbol charro, el de la categoría Sub 12, o lo que es lo mismo, la alevín.