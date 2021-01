El virus puede con el último colegio que jugaba federado en Salamanca

El fútbol base en Salamanca ha ido mutando con los años y los colegios poco a poco fueron perdiendo protagonismo en detrimento de los clubes. El San Agustín la temporada pasada era el único colegio que competía en la base en Salamanca y lo hacía con cuatro equipos (dos en prebenjamines, uno benjamín y otro alevín) pero esta temporada no saldrán a competir por la pandemia del coronavirus.

“Al final hemos decidido no inscribir a ninguno de los cuatro equipos que teníamos pensando ya que la situación sanitaria no está como para pensar en el deporte”, explica Javier Del Pino, coordinador de Deportes del colegio San Agustín.

Una de las principales barreras a las que se enfrentaba el San Agustín en esta campaña, cuando se ponga en marcha, era las instalaciones. Sus partidos como locales los juegan en el colegio en un campo de tierra, el último que queda en el fútbol base salmantino. “No era coherente que en el colegio estemos poniendo medidas muy estrictas contra el coronavirus y después permitiéramos que entrara gente de fuera a jugar los partidos. Para eso había que tener un protocolo de limpieza y de seguridad y al no estar seguros de poder cumplirlos decidimos no competir esta temporada”, describe Javier del Pino.

El coordinador de Deportes del San Agustín lamenta este paréntesis al no jugar esta campaña ya que en la pasada consiguieron grandes resultados. El prebenjamín A fue campeón y el alevín consiguió el ascenso a Primera. “La campaña pasada nos fue muy bien pero no vamos a poder repetir pero es que entendemos que la situación no es la más adecuada”, insiste Javier del Pino.

Con la decisión de no salir a competir los niños que juegan en esos cuatro equipos tienen la opción de irse a otro club y poder así jugar si la temporada de fútbol base se reinicia a finales de febrero o principios de marzo (último plazo que estima la Federación de Castilla y León de Fútbol (FCyLF). Esto no preocupa en el San Agustín. “Los padres comprenden esta situación y cómo se lo hemos planteado. La mayoría cree es lo que hay que hacer debido a lo que está sucediendo con la pandemia en Salamanca”, apuntala.

Eso sí, el San Agustín dice hasta pronto al fútbol base y no adiós ya que la idea es que cuando a la situación sanitaria mejore poder competir en temporadas venideras. “Cuando se pueda volveremos a competir”, promete Javier del Pino y es que este colegio quiere seguir dando guerra a los clubes del fútbol base en el futuro aunque de momento se tomen un respiro debido a la situación sanitaria. Volverán.