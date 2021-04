Tal y como ha hecho esta primera jornada de Liga, en la que el Salamanca UDS trató de dar normalidad a sus partidos de base a través de sus redes sociales con fotos y resultados de los partidos, pese a que la realidad no era tal —dos conjuntos, el juvenil B y el prebenjamín B, y jugadores del resto de equipos se han quedado sin ficha y sin jugar—; el conjunto que preside Manuel Lovato ocultó a su cantera y a su afición el bloqueo de licencias impuesto por la FIFA como “club deudor” con unas ‘falsas’ captaciones lanzadas el pasado 18 de marzo —fecha en la que el club ya se encontraba inmovilizado por la Federación Internacional—: “¿Quieres jugar con nosotros? Tenemos plazas libres en varios equipos. Envía tu correo a cantera@salamancacfuds.com. Indica nombre apellidos, fecha de nacimiento, posición y club de procedencia”, se ofrecía el club gestionado por Rafael Dueñas desde el despacho de la carretera de Zamora, a sabiendas de que no podría dar de alta en la FCyLF a sus nuevos fichajes para la base.

Base que ha tenido que dar la “carta de libertad” u ofrecer amistosos o cesiones como compensación a un total de 30 jugadores, los que conformaban los dos equipos que no han podido salir pese a tener efectivos suficientes por no llegar al mínimo de licencias activas, más otros seis jugadores enrolados en filas de los otros once conjuntos de cantera del Salamanca UDS.