El oeste de la provincia de Salamanca se queda sin fútbol base

La temporada del covid ha puesto en jaque a todo el fútbol base. Entre el sí y el no; el competir o el dejar la temporada en blanco. La única certeza en mitad de las dudas, por todo, es que no ha goleado de la misma manera: los clubes que se asientan en la provincia y no en la capital lo tienen un poco más complicado para sobrevivir en el mar de dudas. Y para muestra, el desierto futbolístico que esta extraña temporada, que arrancará el fin de semana del 11 de abril: el Oeste de la provincia se ha quedado vacío del todo. Pues al adiós del Vitigudino se ha sumado el del histórico Ciudad Rodrigo en las últimas horas: “Lo hablamos con los padres y no compensa, el riesgo creemos que es alto para lo que retorna, al final son diez jornadas de Liga que no nos van a reportar mucho”, aseguran desde el club mirobrigense.

Junto a la incidencia de la pandemia, una de las claves está en el criterio geográfico —que es el que va a primar a la hora de confeccionar los calendarios de la temporada—. Al Ciudad Rodrigo 180 kilómetros entre ida y vuelta se le ha ‘hecho bola’. Y también que tuvieran que recibir al entorno de los jugadores que debieran de jugar en los campos de ‘Toñete’. “Hemos mirados los pros y los contras, y la verdad sale ganando el lado conservador y prudente: son desplazamientos cada 15 días, algo que en la capital no tienen y es recibir a mucha gente los fines de semana que nos toca jugar en casa; la verdad la situación es complicada y todos los padres han entendido que dejar pasar dos meses no le supone ningún daño a sus hijos, cuando se pueda volver con normalidad lo haremos”, señalan fuentes del equipo de Ciudad Rodrigo.

De este modo, con Ciudad Rodrigo y sus 90 kilómetros —de ida— de desplazamiento fuera de juego, y con el adiós de Vitigudino, el fútbol base pasa a concentrarse esta temporada en la capital y la Ruta de la Plata más Peñaranda. Así, Béjar pasa a ser el desplazamiento más largo del curso (76 kilómetros solo ida), Guijuelo pasa a ocupar el segundo cajón del podio con 50, 5 kilómetros de distancia con la capital provincial (que es donde residen la mayoría de los clubes), mientras que Peñaranda (44,5) pasa a ocupar el tercer cajón del podio.