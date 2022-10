El motivo por el que decenas de niños se quedaron sin jugar al fútbol este fin de semana

La primera jornada, por h o por b, siempre acarrea retrasos en la hora de inicio de los partidos y deja a un buen puñado de niños sin jugar.

En esta ocasión, el mayor hándicap con el que se han topado jugadores y clubes ha sido la exigencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de tener con DNI a todo el mundo para poder federarse. No solo a los mayores de 14 años, tal y como establece la normativa vigente, sino también los menores de esa edad.

“Nos lo están pidiendo hasta para los debutantes...”, que en algunos casos tienen tan solo 4 años —no parece que en esta categoría vaya a suponer un problema, ya que hasta el mes de enero no está programado el pistoletazo de inicio a los partidos de cinco para cinco con miniporterías—; diez menos de la edad límite en la que se puede dar vida al Documento Nacional de Identidad.

El caso es que, pese a los esfuerzos de la RFCyLF desde el pasado mes de julio por recordar a través de sus Circulares a los clubes y padres esta normativa —en otras federaciones, como la valenciana se ha peleado sin éxito su supresión con el argumento infranqueable de que sin el DNI no se lleva a cabo la mutualidad y, sin ese requisito no hay ficha; algo que en los colegios también sucede para que los alumnos puedan participar en ciertas excursiones— se ha llegado a la jornada uno de la temporada 2022/23 con decenas de jugadores con primeras inscripciones sin poder acabar de ser validadas en el sistema Fénix —que exige el escaneo del DNI o la foto tipo carné para obtener el visto bueno—. “Recordamos que es imprescindible contar con DNI, para poder afiliarse al sistema, y hemos detectado que hay un retraso importante en las citas para poder obtenerlo, por lo que les rogamos que recuerden a los tutores legales de los niños/as de primera inscripción federativa, que insten a los tutores a pedir cuanto antes las citas para la obtención del DNI de los nuevos afiliados”.

Y eso es, precisamente lo que ha pasado, que ese desconocimiento por parte de los padres a la hora de abordar la primera inscripción de sus hijos se ha topado con la realidad de los tempos que maneja la oficina de expedición de documentos nacionales de identidad. Y, así, es como más de dos y de tres pequeños —sobre todo prebenjamines— han tenido que ver desde la grada el primer encuentro de su equipo.

Tal es el lío en este sentido, que varios campos llegaron a acumular hasta más de tres cuartos de hora de retraso en el inicio previsto de los encuentros por la revisión de los DNI de los pequeños jugadores. No fueron pocos los que llegaron con él de la mano y en el sistema aún no estaba incluido, por lo que al colegiado le toco validarlo in situ para poder permitir a los pequeños tomar parte del encuentro.