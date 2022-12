El jugador del Unionistas que vuelve a ser alevín

A Mario Gómez (Sevilla, 28 años) se le reavivó la llama del fútbol de cantera en su anterior etapa en el Unionistas (temporada 2020/21): “Fue sin esperarlo, la verdad”, dice el central de Primera Federación, “como todos los años el Comité de Entrenadores vino a darnos una charla y como era en plena pandemia, no había mucho que hacer más allá de estar en casa, los cursos se impartían online y todo eran facilidades pues decidí apuntarme junto a Nespral...”.

“Oye, que me llamó la atención, desde el principio”, se sincera con cierto tono de sorpresa. Tanto lo hizo, que la temporada siguiente, a 416 kilómetros del Reina Sofía (jugó en el Calahorra), se sacó el nivel 2. Y con ese título regresó a Salamanca para pasar a la acción: basta de teoría, tocaba comprobar lo estudiado sobre el campo de entrenamientos.

“Nada más firmar me enteré que Garci, que había sido mi segundo entrenador, era ahora el responsable de cantera y le llamé; le dije que quería empezar por el fútbol 7 y que mi idea era ser segundo entrenador, por ver cómo iba todo y cogerle el aire al banquillo”.

Dicho y hecho. El alevín B iba a ser su destino —líder de la Segunda División de su categoría con 10 partidos disputados—. Lunes y viernes (a partir de las 16:00), entrenamientos. Y los fines de semana los partidos.

No falla a uno, salvo por causa de fuerza mayor, que es cuando el Unionistas juega fuera de casa. Y no solo eso, sino que se ve y conoce a toda la cantera de su club: “Fíjate en el extremo del prebenjamín”, me apunta en medio de un partido.

Es muy fácil encontrárselo una mañana cualquiera de sábado en el anexo del Reina Sofía viendo un choque y otro, y otro. “A mí esto me ha generado otra visión. Y así me lo estoy aplicando en el primer equipo, es muy difícil gestionar un entrenamiento, convocar y desconvocar, contabilizar minutos... en la gestión de grupo me están dando un máster. También he tenido suerte que mi entrenador tiene mucha experiencia y eso también me está sumando”.