Cuotas gratis en el Trinitarios: “Somos atípicos”

En el Trinitarios se saben rara avis hace mucho tiempo. Por todo. Empezando por el campo, que se han negado a soltar de manera definitiva —el viejo de tierra ubicado en pleno corazón de San Bernardo— y siguiendo por la filosofía con que afrontan el fútbol base: “Atípicos es lo que somos”, dicen orgullosos de ellos.

Y esta temporada más si cabe: no van a cobrar un solo euro de cuota a sus 55 jugadores. “La explicación es muy fácil”, dice Joaquín, el histórico presidente del conjunto blanquiazul, “por desgracia el pasado 11 de marzo del 2020 dejamos de entrenar, de jugar y de todo, por delante quedaban 8 jornadas por jugar. Hicimos las cuentas de arbitraje, mutualidad y desplazamientos y nos salió que a los chicos le debíamos 30 euros de media por lo que no habían podido disfrutar. Con los padres aceptamos que lo guardábamos para esta temporada, y las cuentas han salido exactas, por desgracia, por la tardanza en empezar: se van a jugar 9 y 10 jornadas y debíamos 8, así pues, las cuentas salen claras. Para qué cobrar ciento y pico euros si con lo de la temporada pasada nos da para competir y salir adelante. Los gastos son los que son, entrenadores, mutualidad y poco más, porque aquí ni los entrenadores ni los delegados cobran, lo hacen porque les gusta”, explica Joaquín, que lamenta que pese a todo, la pandemia haya golpeado duro a un club modesto como el suyo: “De siete equipos que teníamos la temporada pasada nos hemos quedado en tres, pero peor era no poder competir.