El fútbol base salmantino: entre la “fe” de reanudar y la “duda” de que haya próximo curso

La Federación Gallega de Fútbol ha roto la baraja de temporada de base, que se encontraban en el mismo 'limbo' desde que, en el caso de Salamanca, se detuvieran en la jornada 18 [este fin de semana se abría jugado la 22] por la grave pandemia de COVID: "Probablemente no habrá más clases presenciales en este curso, así que no parece de recibo que pueda haber fútbol", ha dejado dicho el presidente gallego, Rafael Louzán. La FCyLF no quiere aún jugar esa partida: "No podemos tomar una decisión si no sabemos que va a pasar con la Segunda B o la Tercera, pero irán en la misma dirección".

"Dar por finalizada la Liga va a ser un hecho", vaticinó sobre las competiciones senior que ahora le ocupan. Con lo cual, todo hace indicar que el curso en la base se ha acabado también. Pero... "donde hay vida hay esperanza", apuntan los clubes partidarios de retomar: "Tenemos fe porque los niños van a poder salir a la calle ya...", apuntan. "En junio va a estar la clave", da con la tecla Javier del Pino (San Agustín.) "Y lo bueno es que alargar en el tiempo no es un problema porque las ligas en Salamanca acaban muy pronto", apunta Rober (Pizarrales). Pero como sucede con la 2ªB y la Tercera no todos los clubes van montados en la misma ola: "Deberían de darse por terminadas, y que los responsables diriman ascensos y descensos", apunta Adolfo Prieto (Helmántico). Que pone en duda, incluso, la temporada que viene -la 2020/21-: "No se si se empezará, porque mientras no se descubra una vacuna, ¿quién se arriesga a llevar a los chicos a eventos deportivos con acumulación de gente? La desconfianza va a primar por encima de todo".

Dentro del debate abierto, la base también tiene su punto de unión casi total: "Estudiaremos cualquier propuesta que sea viable y no ponga en riesgo la salud de nuestros jugadores, que es lo primordial", apunta Fernando Díaz (Hergar). "Teníamos tres equipos en lucha por el ascenso, cosa que nos hacía mucha ilusión, pero ahora no es lo más importante", señala. "Se decida lo que se decida va a ser injusto. Pero, eso sí, debiera de tomarse lo antes posible", sella el debate el Pizarrales.