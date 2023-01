Apagón en el fútbol base salmantino: sin clasificaciones, resultados ni actas públicas

El gran estreno de ‘Novanet’ —el nuevo sistema informático que tomó el 1 de enero el relevo de Fénix, y que ya era de uso en la mayoría de las negociaciones— ha acabado en un apagón sin precedentes en el fútbol Regional.

Según la RFCyLF por un problema de “servidores”: “El lugar donde estaban alojados los datos de Castilla y León, junto con las federaciones valenciana y asturiana, no han soportado el volumen de consulta, lo que ha provocado el colapso de las herramientas que muestran la información pública. La empresa proveedora, Novanet, no dotó de los recursos suficientes con una previsión errónea, y ya está trabajando en ampliar ese potencial. Esperamos recuperar la normalidad en el menor plazo posible. La RFCyLF agradece el trabajo y la compresión de clubes, árbitros y delegados”, señalando que a nivel “interno” no ha supuesto problema alguno.

Este mismo motivo lleva a que el suplemento del fútbol base LA GACETA de los Cracks modifique esta semana su fecha de publicación.