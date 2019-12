Del oro de Álvaro de Arriba a la Copa de la Reina del Avenida: Los hitos del deporte salmantino en 2019

Pero no solo del Dakar se nutrió el primer mes del año que hoy acaba: en fútbol, al margen del movimiento del mercado invernal, el Salamanca UDS logró salir de los puestos de descenso, en los que había estado toda la primera vuelta tras imponerse en el Helmántico 3-1 al Celta B en un choque de golazos de Calero y Pablo González. En el Perfumerías también hubo movimientos: Lino López dejó el banquillo azulón, al que retornó Miguel Ángel Ortega. Y, por encima de todos, Würzburg vio llegar a Jewell Loyd.

El nombre propio del primer mes del año —de igual modo que lo va a ser en 2020— fue Lorenzo Santolino, al convertirse en el primer piloto no solo local, sino de toda la Región, en disputar el mítico rally Dakar. En este sentido, el charro firmó un brillantísimo estreno por tierras del Perú hasta el 13 de enero —de hecho, concluyó tercero en la quinta etapa y fue undécimo en la genera, siendo mejor español—, cuando una piedra se cruzó en su camino y le provocó una caída, que le ha tenido lastrado durante todo el año por la lenta recuperación.

El mes de marzo fue el de las grandes alegrías del deporte salmantino. Además, llegaron todas juntas. En una fecha que se enmarca en letras de oro dentro del año 2019: 3 de marzo. Ese día, el Perfumerías Avenida conquistó en horario matinal su octava Copa de la Reina tras imponerse 71-79 al Spar Girona, con Erika de Souza como MVP; lo que aupó al conjunto de Würzburg al primer cajón del podio en el palmarés de la Copa de la Reina. Esto sucedía en Vitoria: a 2.000 kilómetros (en Glasgow, Escocía), y unas horas más tardes, Álvaro de Arriba firmaba una carrera para la historia, consiguiendo el oro que se resistía en un gran torneo internacional para el atletismo de Salamanca. Ese mismo día tuvo más, aunque no de tanta intensidad: el triunfo de Juan Bueno y Mónica Gutiérrez en la consolidadísima Media Maratón Ciudad de Salamanca.

El Helmántico fue el gran protagonista del mes de abril. Por dos motivos, por el derbi entre el Salamanca UDS y el Unionistas y por las grandes entradas que tuvo el recinto (que este 2020 cumple medio siglo) para empujar al equipo, entonces dirigido por Antonio Calderón, camino de la salvación. Por partes: el 13 de abril, en horario Champions, el Salamanca UDS y el Unionistas firmaron tablas (1-1) con goles de Portilla de penalti y de Amaro. La polémica llegó por un fuera de juego de Asdrúbal (que no fue) y que dejó al Salamanca UDS sin triunfo. El protagonismo se quedó a vivir ese mes en el Helmántico: pues el 28 de abril, con el Navalcarnero como rival, alcanzó los 11.000 espectadores para presenciar una remontada épica: 3-2.

Al margen del oro en marzo de Álvaro de Arriba, el atletismo charro tuvo su otra gran cota de la temporada llegado junio. Por ejemplo, el día 8 Las Pistas acogía el tradicional Gil Pérez en el que la estrella de la velocidad, Salwa Eid Naser, dio brillo al trofeo con su participación y triunfo en los 100 y 200 metros. Por otro lado, este mes trajo el lado menos agradable de la temporada para el atletismo charro: la perdida de la categoría de División de Honor del Caja Rural.El ecuador del año trajo un nuevo gran éxito del deporte adaptado charro: Daniel Martín Anaya se colgó la medalla de bronce en el Mundial de tiro con arco adaptado el 5 de junio. Mientras que el ciclismo charro consolidó el retorno de la Vuelta a Salamanca en categorías Ééite y sub 23, en la que se impuso por la mínima Iván Martín.

El mes de agosto fue una máquina de quemar entrenadores en el Salamanca UDS... y no, aún, por los resultados. Y es que la RFEF confirmó al equipo de Lovato que Trejo no podría sentarse en el banquillo, su apuesta porque el entrenador fuera azteca trajo a Salamanca a ‘Chiquimarco’, el árbitro entrenador, que duró tres días en el cargo tras tratar de perpetrar una revolución desde el staff hasta en la plantilla que no gustó a nadie. Tras arrancar el curso sin entrenador, Cortés tomó las riendas del equipo. La primera jornada de Liga en el estreno en el Grupo II de Segunda B, la campaña anterior se jugó en el I, dejó estos resultados: Barakaldo 2-1 Unionistas, Leioa 0-1 CD Guijuelo y Salamanca UDS 3-1 Arenas de Getxo.

SEPTIEMBRE