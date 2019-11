Del Bosque, ‘Pipi’ Estrada, Jesús Álvarez... Las caras conocidas del partido más solidario en La Alamedilla

El equipo de Vicente del Bosque —con los ex del Valladolid Juan Carlos, Chema o Marcos y los charros Sito y Tejedor en el terreno de juego y Balta en el banquillo— no dejó mal a su seleccionador y se impusieron 3-2 al de amigos del periodista Jesús Álvarez [jefe de deportes de TVE], que contó en sus filas con Pipi Estrada, Martín Vázquez, Jorge Alonso o los exinternaciones de fútbol sala Luis Amado y Óscar Jiménez y la ayuda en los mandos de D’Alessandro, en La Alamedilla —que contó con algo más de 200 espectadores—, en el ‘Reto Solidario’ para que Salamanca con el Banco de Alimentos, ya que todo lo que recaudado va destinado a esta asociación. El encuentro tuvo su aquél, sobre todo promovido por las decisiones ‘polémicas’ del histórico linier Rafa Guerrero, que no dudó darle en emoción al choque pitando penaltis y mostrando las rojas a discreción...