David Arcay: “No hay moscas mágicas para pescar, pero sí manos que hacen magia pescando”

David Arcay, campeón del mundo de pesca a mosca, desgrana todos los entresijos de su afición a esta modalidad de pesca y describe cómo vive desde su posición el estado del sector.

¿Por qué pesca? ¿Por qué le gusta pescar?

Es una afición que me viene de familia, empecé a pescar cuando apenas tenía 3 años. Iba con mis padres y mi hermana todos los fines de semana al río, y era sin duda el mejor momento de la semana. Me gusta porque me he criado en el río, y para mí el poder ir a pescar era maravilloso, una ilusión de despertarse a las 6 o 7 de la mañana con apenas 4-5 años sin que me costase trabajo alguno.

¿Por qué de todas las técnicas elige la pesca a mosca?

He tenido la suerte de poder practicar todas las modalidades, desde el cebo natural, pasando por el spinning, cucharilla y mosca con buldó, e incluso a mosca con caña fija. Obviamente, todo es pesca y todas esas modalidades me gustaban en su momento, pero cuando descubrí la pesca a mosca, eso fue otro tema. Para mí es la modalidad por excelencia, la más bonita, la más complicada, la más completa y además, bien manejada, una de las más efectivas.

¿Qué es primero, pescador o competidor?

Primero fui, soy y seré siempre pescador antes que competidor. La competición es un paso más que te hace llevar todo al extremo, y muchas veces perder la perspectiva de lo que es la pesca en general. Yo disfruto de todas las maneras, pescando con amigos sin pretensiones mayores que pasárnoslo bien y disfrutar del entorno, de la naturaleza y de la pesca, y también me vuelve loco la competición. Son dos cosas que no están reñidas entre ellas.

Como pescador que compites se presupone que lo primero es capturar peces y cuantos más mejor y como pescador ¿qué es primero?, ir de pesca o sacar peces.

Mi día a día es ir de pesca como puede ir cualquier pescador, con tranquilidad y disfrutando de todos los lances. Intento mejorar cada día que voy al río, pero no por la faceta competitiva, que también, sino por poder disfrutar más, cuanto mejor lo hagas, más agradecido será para ti como en todos los deportes. Cuando sale el gen competitivo de intentar sacar los máximos peces posibles en un tiempo determinado, es cuando preparas una competición en concreto, la víspera de un campeonato importante dónde tienes que luchar por ser el mejor.

¿Cuántas horas dedicas al entrenamiento?

Realmente no tengo un plan diario con el que me obligue a hacer algo, pero básicamente, también por mi trabajo, mi vida gira en torno a la pesca. En época de temporada suelo intentar ir 3 o 4 días por semana a pescar, siempre que me apetezca. Creo que es fundamental mantener la ilusión, y para ello necesitar sentirte un privilegiado cada vez que vas a pescar, no se puede convertir en una obligación, si no podrías dejar de disfrutar, y más en mi caso que me dedico profesionalmente a la pesca.