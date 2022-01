Cosas comunes al ‘Carp Fishing’ y pesca a mosca

Me viene a la cabeza redactar el artículo de hoy al leer en una de mis notas un relato escrito por un pescador de Carp Fishing, método de pesca para la captura de grandes ciprínidos que no es mi especialidad y que nunca llegué a practicar más allá de la patata cocida con un corcho de color rojo a cebo corrido hace ya tantos años que ni lo recuerdo.

Al comenzar su lectura pensé que se trataba de un bicho raro como yo, para el que la pesca iba más allá de la acción exclusiva de sacar peces. Comenzaba su escrito así: “Una pequeña crítica a como se vive el Carpfishing actual y básicamente la pesca...” Me consta que el Carpfishing es un método de pesca que mantiene una filosofía similar, en cuanto a la conservación del medio donde se practica, a la que emplean los pescadores de mosca y que únicamente se parecían en ésto, pero nada más lejos de la realidad, al igual que los que utilizan exclusivamente moscas para la captura de peces, ellos también aglutinan algunos practicantes para los que todo vale con tal de conseguir un momento de gloria y unos kilos de pez para posar en la foto.

No pretendo criminalizar a nadie por la forma en que desarrolla o vive la práctica de la pesca, soy consciente del poder y gran impacto mediático que ha supuesto la aparición de Facebook y sus “likes”, la retroalimentación del yo, “magnífico pescador”, que ha supuesto para algunos, llegando a pescar con el único objetivo de conseguir una foto impactante para “colgar” y conseguir los máximos “me gusta” posibles.

Siempre creí que estas maneras de concebir la pesca únicamente afectaban a los pescadores de pintonas y me he dado cuenta de que no, al final el comportamiento es generalizado al pescador y no al método o técnica de pesca empleado, también me he dado cuenta, de que no somos tan diferentes unos de otros, independientemente del pez que persigamos. Reconozco que yo, soy un bicho raro, me gusta observar, investigar, saber de dónde venimos, leer, no busco la inmediatez sino la dificultad, no me importa la cantidad ni el peso del pez, simplemente me vale con estar, estar metido en el río echando la vara, nada más. El relato en sí, contenía el objetivo común y único que buscan la inmensa mayoría de pescadores, capturar más y más peces y cuanto más grandes mejor, no se trataba de un bicho raro como yo, él tampoco iba un poquito más allá.