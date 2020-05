Con la mascarilla en el bolsillo... para correr

EL uso obligatorio de mascarilla no afecta a las actividades deportivas ya que están exentas de su uso, según se desprende aunque de forma ambigua en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, la Subdelegación del Gobierno en Salamanca confirmó a este diario que los ciudadanos que estén practicando deporte dentro de sus franjar horarias no tendrán que llevar mascarilla mientras hacen deporte, lo que se agradece y más con el calor de estos días. “Lo más importante es llevarla aunque sea en el bolsillo para que cuando estemos en una zona donde no podamos mantener una cierta distancia, menor de esos dos metros, poder ponérsela”, especificó Fernando Simón. Y los salmantinos le hicieron caso.

“El uso de mascarillas en el exterior es obligatorio entre la población siempre que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad”, indica la normativa, aunque dentro de las excepciones se recoge un escenario aplicable al deporte. “Para el desarrollo de actividades en las que, por su propia naturaleza, su uso sea incompatible”, reza la norma en el BOE. La Subdelegación del Gobierno en Salamanca insiste en que esa excepción es aplicable a las actividades deportivas. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, al respecto también explica que el uso de las mascarilla en la actividad deportiva no es obligatorio.

El uso de mascarillas con la práctica deportiva con cierta intensidad es a todas luces incompatible ya que dificulta la respiración y el correcto desarrollo de la actividad deportiva. No obstante, se recomienda que a la hora de hacer deporte sin mascarilla se extremen las medidas de seguridad con el resto de personas. “Cuando estás haciendo deporte el radio de acción de las partículas que pueden generarse es más amplio por lo que aunque se haga sin mascarilla la actividad deportiva hay que guardar la distancia de seguridad”, indica José Ignacio Garrido, especialista en Medicina Deportiva. Garrido además especifica que el riesgo de contagio a nivel profesional es muy reducido y no habrá mucho problema pero que en el sector de los amateur puede generar más complicaciones.

Además, de correr entraría en este listado de actividad física intensa ir en bicicleta o patinar, ya que dificultaría la respiración, aunque no se recoge específicamente en la norma.