Oriol Riera, en el municipal Luis Ramos de Guijuelo. TEL

«Hemos competido muy bien y felicito a los jugadores por este final de pretemporada»

El Unionistas empata con el Guijuelo en el municipal Luis Ramos.

TEL

Guijuelo

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:47

El entrenador del Unionistas, Oriol Riera, ha afirmado tras el partido frente al Guijuelo y ha destacado el esfuerzo físico realizado por sus jugadores en un terreno distinto y con altas temperaturas.

En su opinión, el partido ha sido muy competido con una buena propuesta a nivel ofensivo por parte del Guijuelo. «Estoy contento de la reacción de los jugadores porque van asumiendo cargas. Les vamos a dar 2 días y medio para que regeneren porque van ritmos altísimos y hoy se ha notado con el cambio de superficie y el calor» ha afirmado para añadir que: «nos ha costado, pero al final hemos competido muy bien y felicito a los jugadores por este final de pretemporada».

«Estoy contento de que los jugadores sigan creyendo y que sigan haciendo lo que lo que les decimos. Quiero que mi equipo vaya a ritmos altos, quiero que mi equipo presione cuando se pueda, a veces no se podrá», ha concluido.

