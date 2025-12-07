El Celta deja tocado al Real Madrid

E.P. Madrid Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:45 Comenta Compartir

El Real Madrid perdió (0-2) este domingo contra el RC Celta en una aciaga noche para los blancos en el Santiago Bernabéu, primera derrota en casa, lesión peligrosa de Eder Militao, expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras, más otra de un Endrick que estaba en el banquillo en un tenso desenlace, y a cuatro puntos del líder FC Barcelona tras la jornada 15 de LaLiga EA Sports.

Los de Xabi Alonso tuvieron que escuchar los pitos de su afición y quedarse con uno menos, por dos amarillas de Fran García en dos minutos, para sacar algo de orgullo. Aún quedaba cerca de media hora, con el 0-1 en contra de Williot Swedberg de tacón al inicio del segundo tiempo, pero el Madrid no encontró la remontada.

Por momentos y pese a tener un jugador más, el Celta tuvo que achicar, con las ocasiones de Kylian Mbappé y el revulsivo Gonzalo, a pases de un Aurélien Tchouaméni que se hizo jefe de operaciones. Sin embargo, el Madrid, que había reaccionado algo y tenido sus ocasiones, pero con poco brillo ni ritmo sobre todo en el primer tiempo, sufrió otra expulsión y el 0-2 en el descuento.

El cuadro gallego empezó tocando ante un Madrid que no convencía en su inicio. Sin embargo, un cabezazo de Jude Bellingham lo sacó de milagro Ionut Radu al cuarto de hora. Entonces llegó la lesión de Militao, corriendo para evitar un mano a mano de Pablo Durán con Thibaut Courtois. La noche empezaba a nublarse para un Madrid atascado en el buen bloque bajo del Celta.

Los de Xabi Alonso probaron tiros desde lejos con poca fe, pero el problema era la falta de movilidad arriba y la falta de espacios. Vinícius se animó en el uno contra uno y Arda Güler perdonó otra muy clara, pero los de Claudio Giráldez respondieron con una gran salida de balón que no aprovechó Durán antes del descanso.

El buen repliegue de los visitantes impidió que 'Vini', quien sí cazó uno al final del primer tiempo, o un Mbappé con problemas en la mano por un golpe, tuvieran campo para correr. La maraña del Celta obligó al Madrid a una marcha más, que llegó en la reanudación, con un misil de Fede Valverde y más posesión. Sin embargo, la permisividad atrás en el 0-1 fue lo que enfadó al Bernabéu. El centro de Bryan Zaragoza lo remató de tacón Williot, bonito pero muy fácil para los gallegos.

Alonso metió a Rodrygo y fue quemando cartuchos con la frustración de ver a Fran García cometer dos faltas de amarilla en dos minutos. Vinícius trató de convertir los pitos que ya se escuchaban en presión para el Celta y por momentos, el Bernabéu parecía prepararse para una de esas noches. Mbappé perdonó entonces su mano a mano y el Celta, que no supo jugar con uno más, tragó saliva con el cabezazo de Gonzalo.

Entonces, Quintero González repartió amarillas y a Carreras le conllevó otra roja instantánea por protestar, con nueve el Madrid y desquiciado, y otra expulsión a Endrick, que estaba en el banquillo. Con los blancos tocados, los de Giráldez, que ganan mucha fe para su irregular temporada, mataron el encuentro con Iago Aspas, recién entrado, y el doblete de un Williot boyante.