Carbajosa de la Sagrada, del lado del deporte de calidad

Viernes, 10 de octubre 2025

Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
Dirección Plaza del Ayuntamiento, 1, bajo, 37188, Carbajosa de la Sagrada

Teléfono 923208019

Página web www.carbajosadelasagrada.es

En Carbajosa de la Sagrada el deporte es mucho más que una simple actividad, es una forma de vida que une a sus vecinos y fomenta una rutina saludable.

El deporte se ha convertido para el municipio en uno de los pilares de la comunidad carbajoseña gracias a la firme apuesta del Ayuntamiento por las iniciativas deportivas. Muestra de este compromiso del Ayuntamiento con el deporte es la inversión histórica para esta temporada de más de 116.000 euros en ayudas tanto directas como indirectas para los 15 clubes y entidades deportivas locales, garantizando un apoyo equitativo para todos ellos.

Ampliar Pistas de petanca recientemente cubiertas.

Junto a estas ayudas, otro factor que permite el amplio desarrollo de su amplia oferta deportiva son sus instalaciones de primer nivel, modernas y sostenibles. Se han convertido en un espacio de referencia en el alfoz de Salamanca, en el que muchas personas disfrutan de su deporte favorito en las mejores condiciones. Para ello, el Ayuntamiento ha mantenido a lo largo de los años su inversión en la mejora continua de estas.

Un ejemplo de la mejora continua es la renovación del césped del campo de fútbol Justo Sánchez Paraíso. Esta supuso una inversión de 250.000 euros, y se une ahora a un nuevo proyecto ilusionante: la modernización de toda la iluminación exterior con tecnología LED.

Tras una inversión de más de 107.000 euros, las intalaciones de Carbajosa contarán con una luz de mayor calidad, que supondrá un ahorro de más de un 40% en la factura eléctrica, apostando nuevamente por la sostenibilidad y el ahorro, en este caso, en las zonas deportivas. «Se trata de una mejora que beneficia a todos los deportistas de las zonas exteriores y a los clubes de fútbol pricipalmente» ha indicado el concejal de Deportes, Domingo Elena 'Tote'.

La respuesta de los vecinos es la mejor prueba del éxito. Los numerosos cursos deportivos infantiles y para adultos que ofrece el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada llenan sus listas cada año, lo que ha provocado que se haya seguido ampliando la oferta con nuevas disciplinas que se suman a una lista interminable de opciones para todos los gustos: tenis, pádel, frontenis, fútbol, fútbol-sala, baloncesto, atletismo, judo, voleibol, patinaje, ciclismo, etc.

Carbajosa cuenta también ya con numerosos espacios deportivos de primer nivel en los que desarrollar todas estas disciplinas como el Complejo Deportivo Exterior, el Pabellón Municipal multideporte, o las pistas de calva y petanca, las cuales ya están techadas para que sus usuarios puedan usarlas sin importar las condiciones metereológicas.

A la amplia oferta deportiva del Ayuntamiento y los numerosos clubes presentes en la localidad, hay que sumar iniciativas como el popular programa 'Viernes Deportivo'. Este proyecto conlleva que cada viernes, de 20:00 a 23:00 horas, cualquier vecino puede reservar y utilizar sin coste las instalaciones deportivas municipales y disfrutar de su deporte favorito en familia o con amigos con el mejor ambiente y practicar su disciplina en cuidadas infraestructuras.

En definitiva, Carbajosa sigue apostando por el fomento del deporte entre sus vecinos ofreciendo una amplia programación y unas instalaciones deportivas de primera calidad.