Una campaña con alma y corazón verde: «Os lo debemos»

EÑE Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Club Deportivo Guijuelo Dirección Calle Alfonso XIII, 17, bajo, 37770, Guijuelo, Salamanca

Teléfono 923346222

Página web www.clubdeportivoguijueloo.com

El Club Deportivo Guijuelo ha lanzado su nueva campaña de abonados bajo el lema 'Os lo debemos', un mensaje directo y sincero hacia su afición. El concepto nace de la necesidad de reconocer el apoyo incondicional de los socios y seguidores en una temporada difícil, marcada por el descenso de categoría.

El club entiende que, pese a los resultados deportivos, la afición siempre ha estado a su lado, animando desde la grada y acompañando al equipo en los momentos más complicados. Prueba de ello fue el récord histórico de masa social alcanzado la pasada temporada, superando los 600 abonados, una cifra nunca antes vista en la historia del club y que refleja la grandeza de la hinchada chacinera.

Este año, además, la campaña pone un acento especial en la cantera, creando un abono conjunto de canterano y adulto que permite que los más pequeños puedan disfrutar del fútbol junto a sus familias.

Con esta medida, desde el club buscan fomentar el sentimiento de pertenencia desde edades tempranas, algo cada vez más difícil de mantener en los clubes más pequeño, y que resulta fundamental para garantizar la continuidad y el arraigo del proyecto.

Ampliar

Dentro de este camino, el C.D. Guijuelo también ha querido estrechar lazos con su gente organizando un evento en el corazón del municipio, en el que la afición pudo volver a identificarse con el color verde y vivir de cerca un momento especial: la presentación de la primera camiseta del equipo fuera del ámbito del fútbol. Una iniciativa pensada para acercar aún más al club y a sus jugadores a su masa social, reforzando ese vínculo único que existe con el pueblo.

Con beneficios exclusivos para los abonados —como regalos especiales, descuentos en camisetas oficiales, una rebaja en el abono y encuentros televisados— el C.D. Guijuelo reafirma su compromiso de estar a la altura de su gente.

La dirección del club subraya que este lema resume la esencia de la temporada: la convicción de que afición y equipo forman un mismo proyecto. Porque, más allá de los resultados, el verdadero motor del Guijuelo es su gente.