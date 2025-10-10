Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El complejo deportivo de Calzada de Valdunciel está en el centro del municipio. EÑE
CONTENIDO PATROCINADO

Calzada de Valdunciel, el corazón deportivo de la comarca

El Ayuntamiento cuenta con un complejo de 4.000 metros cuadrados para hacer deporte

EÑE

Calzada de Valdunciel

Viernes, 10 de octubre 2025, 05:30

Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel

  • Dirección Plaza de la Constitución, 8, 37797, Calzada de Valdunciel, Salamanca

  • Teléfono 923310024

  • Página web www.calzadadevaldunciel.es

La localidad ha desarrollado, en las últimas cuatro décadas, un importante complejo deportivo, ubicado en el centro de la localidad, y dotado con más de cuatro mil metros cuadrados de instalaciones en las que hay desde un polideportivo, hasta pista de pádel, pasando por frontón cubierto, vestuarios, sala de gimnasio, sala de baile e incluso salas polivalentes.

Al frente del trabajo en estos espacios deportivos está un monitor deportivo que gestiona las instalaciones en las que se imparten, de lunes a viernes, cursos con grupos muy reducidos. Este complejo deportivo es una de las 'joyas de la corona' del municipio que ha destinado a lo largo del tiempo cerca de 1 millón de euros al mismo habilitando, paso a paso estas instalaciones.

También se imparten clases de psicomotricidad para niños de 3 a 6 años; de juegos múltiples y juegos tradicionales, para los de entre 6 y 12 años; taller de hábitos alimenticios y control postural para los de entre 12 a 16 años y, a partir de 16, se ofrecen tanto rutinas personalizadas como circuitos de cardio y fuerza en grupo reducidos. Para los mayores de 60 años hay disponible gimnasia de mantenimiento. Otras disciplinas que se imparten incluyen desde cardio dance hasta pilates, pasando por tonificación y natación en verano. A ello se suma, como referente de la zona, el equipo de fútbol local y los espacios al aire libre dotados con biosaludables y recinto de calistenia. El equipo de Gobierno de la localidad está «orgulloso de los servicios que se ofrecen y de las instalaciones disponibles para dinamizar a los vecinos».

