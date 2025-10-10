Calidad deportiva y dinamismo social en Castellanos de Villiquera

EÑE Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera Dirección Calle Igleisa, 10, 37797, Castellanos de Villiquera

Teléfono 923320218

Página web www.castellanosdevilliquera.es

El municipio armuñés tiene nombre propio en el universo deportivo, tanto por las instalaciones disponibles como por su brillante papel en la promoción de deportes como es el caso del fútbol.

«Es un orgullo ser un referente en la provincia, porque somos el municipio más pequeño y con más equipos federados desde hace varios años», puntualizó el alcalde, Santiago Castañeda, «esta temporada contamos con cinco equipos federados y otro en Futormes, algo que supone que contamos con unos noventa jugadores que van desde los cinco años en el caso de los más jóvenes, hasta más de treinta en el bloque de los adultos. Eso supone que tenemos deportistas en todas las categorías».

La localidad sobresale también por sus recintos deportivos, puesto que cuenta con dos campos de fútbol de hierba natural, uno de ellos de entrenamiento y el otro para disputar los partidos. Este año se han mejorado, por parte del Consistorio de Castellanos de Villiquera, los accesos a estos espacios. Asimismo, cuentan con dos pistas de pádel y hasta cuatro pistas multideporte en el término municipal.

Precisamente el mimo con el que trabaja el municipio en sus recintos deportivos ha tenido un punto de inflexión este año con la dedicatoria del campo de fútbol a Marcelino Valle, que desde hace 25 años es el presidente del club de la localidad, por el que ha luchado desde el primer día. En la fiesta homenaje incluso participó Vicente del Bosque.

«Para nosotros como Consistorio el deporte es un eje fundamental porque el deporte en general y la actividad física, con especial incidencia el fútbol, mueve a muchos niños y familias», argumentó el regidor, «en la oferta deportiva y de actividad física municipal también hay otros recursos a disposición de los vecinos como la gimnasia de mantenimiento para mayores con el programa 'Depende de ti'».

En la evolución que tiene planteado el Ayuntamiento de Castellanos de Villiquer para las infraestructuras municipales destaca el inicio de las obras de una de las inversiones más importantes para la localidad como será el cerramiento del frontón cubierto al que se han destinado más de 170.000 euros.

«La obra arrancará en breve y nos permitirá contar con un espacio cubierto para programar actividades los 365 días del año, sin depender de la climatología», reseñó el primer edil de la localidad armuñesa, «supondrá incrementar las horas en las que se podrá utilizar. La inversión se hacer con la inyección económica de Planes Provinciales y esperamos que esté lista a lo largo del primer trimestre de 2026. El objetivo es incrementar la vida social y deportiva de los vecinos del municipio».