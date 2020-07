Calero, ¿retorno al Helmántico?: “Es mi casa...”

Iván Calero (Parla, Madrid, 25 años) ha vuelto a vivir un final de temporada intenso. Si en la 2018-2019 se salvaba en Vigo con el Salamanca con un gol suyo ante el Celta B (1-2) esta campaña no ha podido hacerlo con el Numancia en Segunda, aunque viendo cómo está de incierta la temporada en los despachos con la polémica del Deportivo-Fuenlabrada el descenso a Segunda B de los sorianos podría no darse.

–Con el Numancia al final se metió en problemas hasta el descenso...

–Acabamos muy bien la primera vuelta pero una mala racha al final nos ha condenado. En diciembre estábamos ganando al Cádiz en su campo y en puestos de playoffs de ascenso y ahora por un punto hemos bajado, que lo hubiéramos podido conseguir en cualquier choque pero no lo hicimos. Una pena.

–A nivel individual sí que le han salido las cosas con 37 partidos jugados de 42 y dos goles en Segunda...

–Estoy muy satisfecho. Es muy complicado que den tanta confianza a un debutante en la categoría. Estoy conforme en ese sentido pero estoy fastidiado por el descenso.

–¿Qué le dice el Numancia sobre el descenso con todo lo que está pasando en este final de Liga en Segunda?

–Están peleando por mantener al Numancia en Segunda con esa liga de 24 que se habla. Van a pelear hasta el final y ojalá que así sea. Tenemos esa incertidumbre de que si estaremos en Segunda o no.

–¿Cómo está su situación contractual con el Numancia?

–Firmé dos años con opción a otro pero en Segunda en caso de que se consume el descenso quedaría libre.

–¿Qué opina de la queja del Deportivo del descenso?

–Lo que alega el Depor es la presión que hubiera ejercido si hubiera estado jugando, pero la presión la estábamos metiendo nosotros que hasta el minuto 70 estábamos fuera del descenso.

–Lleva dos finales de temporada complicados con Salamanca y Numancia...

–Sí, todavía me acuerdo del partido de Vigo con el Salamanca ante el Celta B. Cuando marqué fue un alivio para todos y es que sabíamos que no nos crearían ocasiones en la segunda mitad y así fue. Cuando pitó el final nos quitamos un peso de encima después de aquella temporada dura. Son momentos bonitos. Evidentemente, te gusta luchar por objetivos más altos pero estas cosas te curten y te hacen aprender y ser valiente en situaciones extremas.

–¿Le ha llamado el Salamanca para ficharle?

–Sí, me ha llamado Rafa Dueñas. Yo le he dicho que hasta que no finalice la temporada oficial con el Numancia tengo contrato. Me llamó para saber mi situación y le dije que si el Numancia al final se queda en Segunda tengo contrato y que si baja a Segunda B estaría libre. Ojalá se quede el Numancia en Segunda pero si baja pues mi situación cambiaría.

–La afición le transmite mucho cariño...

–Sí, me llega mucho cariño. Estoy muy agradecido. El Salamanca es un club muy especial en mi carrera y es que me dieron la oportunidad de tener continuidad en Segunda B, algo que ningún club había hecho, y si estoy ahora en Segunda es por ellos. Para mí dar el salto a Segunda desde un club como el Salamanca fue increíble. Es como mi casa.