Cabrerizos apuesta por nuevas instalaciones y mejoras en sus espacios

El Ayuntamiento de Cabrerizos, a través de la Concejalía de Deportes, continúa avanzando con firmeza en su compromiso por fomentar la actividad física y la participación ciudadana en todas las etapas de la vida. Bajo el lema del programa «Cabrerizos en Marcha», el municipio sigue desarrollando un ambicioso plan deportivo que combina oferta formativa, nuevas instalaciones y mejoras en infraestructuras existentes.

La programación deportiva incluye una amplia variedad de Escuelas Deportivas que abarcan disciplinas como fútbol, fútbol sala, baloncesto, judo, gimnasia rítmica, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, escalada en rocódromo o pádel, entre otras, dirigidas tanto a niños como adultos.

Entre las novedades, destacan dos nuevas instalaciones que ampliarán el anillo deportivo del municipio con la construcción de la pista de tenis y la habilitación de una pista de vóley playa en la avenida de Los Rosales. Esta última permitirá practicar un deporte cada vez más demandado, que combina aire libre, técnica y diversión.

Asimismo, el pabellón municipal está siendo objeto de una importante renovación. En este sentido, ya trabajan en la recogida de aguas pluviales de la cubierta, la instalación de un sistema de calefacción por aerotermia, la sustitución del sistema de iluminación, el repintado de las líneas de juego y la mejora de equipamiento deportivo como canastas y espacios de almacenamiento.

Por todo ello, desde el Consistorio de Cabrerizos seguirán apostando por el deporte como herramienta de salud, inclusión y convivencia vecinal.