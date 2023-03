Silvia Domínguez, 600 batallas en el Avenida: “Los que nos daban por muertos ahora están preocupados porque hemos renacido”

—No lo sé. Ahora sí que estoy en un momento de ir planteándome poco a poco que cada vez está más cerca de ser jugadora, pero por ahora me siento bien. Este año ha sido un poco difícil a nivel de lesiones, pero soy profesional desde los 17 y me siento afortunada respecto a eso. Aunque este año haya sido un poco complicado no significa que el nivel físico no sea el máximo.

—Me considero una charra más. Me adapté muy bien a la ciudad y paso más tiempo en Salamanca que en mi ciudad natal, y eso quiere decir mucho. Me siento ya de aquí, una salmantina más.

—Todos lo sabéis. Son ya trece temporadas, casi toda mi carrera. Siento que le debo mucho al club y que me ha dado mucho. Y, como digo siempre. este es el lugar en el que más feliz he sido jugando.

—Es como todo: o te apasiona lo que haces o no. Para mí es fácil el día a día. El único sacrificio que implica es a nivel personal, porque al tener un hijo muchas veces me pierdo cosas. Esta misma temporada, tendremos partido europeo el 14 de marzo en Praga y me perderé su cumpleaños. Son cosas que implican un sufrimiento enorme y hay momentos en que lo piensas... pero si te apasiona siempre encuentras la recompensa y el motivo por el que haces el sacrificio. Poder estar dedicándome al baloncesto es un lujo.

No debe ser fácil llegar a su edad y seguir siendo tan importante en la pista. ¿Cómo lo consigue?

—Con los años te vas dando cuenta de que eres importante en la cancha, pero también en cómo puedes ayudar desde fuera, porque también lo es. Ayudando a las compañeras, preocupándote de la adaptación de las que llegan nuevas, estar a disposición de cualquiera... Es importante que la gente de tu alrededor pueda agradecerlo. Tengo una manera particular de ver el baloncesto, no como entrenadora, pero sí que me gusta analizarlo y a veces los técnicos me preguntan cosas sobre sensaciones o aspectos tácticos y eso es importante para mí. Muchas veces me habréis visto en un partido, no en la pista, pero casi pisándola diciendo cosas.

Son 600 encuentros con el Avenida, a los que hay que sumar los del Barcelona, Estudiantes, Ros Casares, Ekaterimburgo y la selección española. ¿Imaginaba algo así cuando empezaba?

—Para nada. Si con 17 años me hubieran dicho: vas a jugar casi 1.000 partidos como profesional no me lo hubiera imaginado, ni tampoco estar jugando todavía a los 36.

El club no se puede entender ya sin Silvia Domínguez y ha estado en casi todos los momentos gloriosos. ¿Ha sido esta la temporada más complicada?

—Cada campaña siempre hay algún momento en el que piensas que es la más dura. Si hablamos de esta, es verdad que ha habido muchas pequeñas cosas que la han hecho muy difícil. La lesión que me tuvo un mes fuera, jugadoras que se van y tienen otras aunque eso no es una novedad... Pero la marcha del equipo y la dinámica quizá sí que la han hecho más complicada, es una realidad. Ahora estamos en un buen momento y hay que seguir trabajando en esa dirección porque llegan los momentos importantes para seguir siendo el Avenida de siempre. Estamos vivas en todas las competiciones. Hace unas semanas lo hubiéramos visto de otra manera y el partido de mañana (la entrevista fue realizada el martes) nos dirá a qué podemos aspirar. Tendremos los cuartos de final, la Copa en un mes y después el playoff de Liga. Estamos a tiempo para todo. Nos daban un poco por muertas, pero esos mismos ahora empiezan a preocuparse porque estamos renaciendo.

Las compañeras, los entrenadores, Jorge Recio... Todos hablan de usted como la mejor capitana posible. ¿Qué significa escuchar eso?

—Al final, siempre intentas dar lo menor como jugadora, pero es más importante hacerlo como persona. Eso es lo que he intentado siempre y creo que he evolucionado mucho en eso. No tiene nada que ver ser capitana con veintipocos años que ahora después de muchas batallas. Creo que he cambiado mucho para mejor. A veces diciendo cosas que no son agradables pero sí necesarias, y otras veces dando una palmadita a quien lo necesita. Analizando las situaciones y sabiendo cómo tienes que actuar.